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В Кремле заявили о желании выстраивать диалог с США - РИА Новости, 28.02.2025
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12:52 28.02.2025 (обновлено: 12:54 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/peskov-2002185039.html
В Кремле заявили о желании выстраивать диалог с США
В Кремле заявили о желании выстраивать диалог с США - РИА Новости, 28.02.2025
В Кремле заявили о желании выстраивать диалог с США
Россия хочет выстраивать диалог с другими странами, в том числе США, с позиции уважения и взаимной выгоды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:52:00+03:00
2025-02-28T12:54:00+03:00
сша
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
америка
россия
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия хочет выстраивать диалог с другими странами, в том числе США, с позиции уважения и взаимной выгоды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не только с Америкой, со всеми странами хотим выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и взаимной выгоды", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, с какой позицией России имеет смысл выстраивать диалог с США, учитывая, что президента Штатов Дональда Трампа все время упрекают за то, что он стремится со всеми, кроме президента РФ Владимира Путина, говорить с позиции "силы".
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сша, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, америка, россия, в мире
США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Америка, Россия, В мире
В Кремле заявили о желании выстраивать диалог с США

Песков: РФ хочет выстраивать диалог с США с позиции уважения и взаимной выгоды

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия хочет выстраивать диалог с другими странами, в том числе США, с позиции уважения и взаимной выгоды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не только с Америкой, со всеми странами хотим выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и взаимной выгоды", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, с какой позицией России имеет смысл выстраивать диалог с США, учитывая, что президента Штатов Дональда Трампа все время упрекают за то, что он стремится со всеми, кроме президента РФ Владимира Путина, говорить с позиции "силы".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Песков назвал условия для успешных переговоров России и США
27 февраля, 12:59
 
СШАДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир ПутинПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеАмерикаРоссияВ мире
 
 
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