https://ria.ru/20250228/peskov-2002185039.html

В Кремле заявили о желании выстраивать диалог с США

В Кремле заявили о желании выстраивать диалог с США - РИА Новости, 28.02.2025

В Кремле заявили о желании выстраивать диалог с США

Россия хочет выстраивать диалог с другими странами, в том числе США, с позиции уважения и взаимной выгоды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:52:00+03:00

2025-02-28T12:52:00+03:00

2025-02-28T12:54:00+03:00

сша

дмитрий песков

дональд трамп

владимир путин

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

америка

россия

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия хочет выстраивать диалог с другими странами, в том числе США, с позиции уважения и взаимной выгоды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не только с Америкой, со всеми странами хотим выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и взаимной выгоды", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, с какой позицией России имеет смысл выстраивать диалог с США, учитывая, что президента Штатов Дональда Трампа все время упрекают за то, что он стремится со всеми, кроме президента РФ Владимира Путина, говорить с позиции "силы".

https://ria.ru/20250227/peskov-2001923688.html

сша

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сша, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, америка, россия, в мире