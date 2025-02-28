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В Кремле заявили о желании выстраивать диалог с США
В Кремле заявили о желании выстраивать диалог с США - РИА Новости, 28.02.2025
В Кремле заявили о желании выстраивать диалог с США
Россия хочет выстраивать диалог с другими странами, в том числе США, с позиции уважения и взаимной выгоды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:52:00+03:00
2025-02-28T12:52:00+03:00
2025-02-28T12:54:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия хочет выстраивать диалог с другими странами, в том числе США, с позиции уважения и взаимной выгоды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не только с Америкой, со всеми странами хотим выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и взаимной выгоды", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, с какой позицией России имеет смысл выстраивать диалог с США, учитывая, что президента Штатов Дональда Трампа все время упрекают за то, что он стремится со всеми, кроме президента РФ Владимира Путина, говорить с позиции "силы".
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США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Америка, Россия, В мире
В Кремле заявили о желании выстраивать диалог с США
Песков: РФ хочет выстраивать диалог с США с позиции уважения и взаимной выгоды