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Песков высказался о будущей встрече Трампа и Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025
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12:54 28.02.2025 (обновлено: 13:00 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/peskov--2002185868.html
Песков высказался о будущей встрече Трампа и Зеленского
Песков высказался о будущей встрече Трампа и Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025
Песков высказался о будущей встрече Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться итогов контактов американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, прежде чем... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:54:00+03:00
2025-02-28T13:00:00+03:00
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий песков
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться итогов контактов американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, прежде чем давать какие-либо оценки. Президент США в соцсети Truth Social ранее сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, в том числе назвав его "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. При этом 27 февраля Трамп заявил, что "не может поверить", будто ранее называл Зеленского диктатором и отметил, что их отношения стали немного "раздражающими". "Давайте дождемся сегодняшних контактов и их результатов, и тех заявлений, которые по их итогам будут сделаны", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как оценивают в Кремле смену настроений высказываний Трампа в отношении Зеленского. Ранее Трамп заявил, что Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002176980.html
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Мюнхенская конференция по безопасности
Песков высказался о будущей встрече Трампа и Зеленского

Песков призвал дождаться итогов контактов Трампа и Зеленского

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться итогов контактов американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, прежде чем давать какие-либо оценки.
Президент США в соцсети Truth Social ранее сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, в том числе назвав его "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. При этом 27 февраля Трамп заявил, что "не может поверить", будто ранее называл Зеленского диктатором и отметил, что их отношения стали немного "раздражающими".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
СМИ раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Трампа
Вчера, 12:31
"Давайте дождемся сегодняшних контактов и их результатов, и тех заявлений, которые по их итогам будут сделаны", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как оценивают в Кремле смену настроений высказываний Трампа в отношении Зеленского.
Ранее Трамп заявил, что Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.
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СМИ рассказали, какой сигнал послал Трамп накануне визита Зеленского
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В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий ПесковМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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