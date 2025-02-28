https://ria.ru/20250228/peskov--2002185868.html

Песков высказался о будущей встрече Трампа и Зеленского

Песков высказался о будущей встрече Трампа и Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025

Песков высказался о будущей встрече Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться итогов контактов американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, прежде чем... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:54:00+03:00

2025-02-28T12:54:00+03:00

2025-02-28T13:00:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться итогов контактов американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, прежде чем давать какие-либо оценки. Президент США в соцсети Truth Social ранее сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, в том числе назвав его "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. При этом 27 февраля Трамп заявил, что "не может поверить", будто ранее называл Зеленского диктатором и отметил, что их отношения стали немного "раздражающими". "Давайте дождемся сегодняшних контактов и их результатов, и тех заявлений, которые по их итогам будут сделаны", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как оценивают в Кремле смену настроений высказываний Трампа в отношении Зеленского. Ранее Трамп заявил, что Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002176980.html

https://ria.ru/20250228/tramp-2002128431.html

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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, мюнхенская конференция по безопасности