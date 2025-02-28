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Опубликована расшифровка перепалки Зеленского с Трампом и Вэнсом

Опубликована расшифровка перепалки Зеленского с Трампом и Вэнсом - РИА Новости, 28.02.2025

Опубликована расшифровка перепалки Зеленского с Трампом и Вэнсом

В Белом доме в пятницу состоялась встреча американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Во время беседы между сторонами разгорелся спор с... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T21:46:00+03:00

2025-02-28T21:46:00+03:00

2025-02-28T23:18:00+03:00

сша

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В Белом доме в пятницу состоялась встреча американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Во время беседы между сторонами разгорелся спор с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса.Вэнс: Если вы поехали в Пенсильванию и агитировали за противоположную сторону в октябре, скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну. Зеленский: Пожалуйста, вы думаете, что если будете очень громко говорить о конфликте… Трамп: Он не говорит громко. Он не говорит громко. Ваша страна в большой беде. Нет-нет. (Останавливает Зеленского.) Вы много говорили. Ваша страна в большой беде. Я знаю. Вы не выигрываете. Вы не выигрываете в этом. У вас есть чертовски хороший шанс выйти из этого в порядке благодаря нам.Зеленский: Господин президент, мы остаемся в нашей стране, остаемся сильными. С самого начала мы были одни. И мы благодарны. Я сказал спасибо в этом кабинете.Трамп: Вы не были одни. Мы дали вам — через этого глупого президента — 350 миллиардов долларов. (Зеленский пытается перебивать.) Мы дали вам военное оборудование. И ваши люди храбры, но они использовали наше военное оборудование. Если бы у вас не было нашего военного оборудования, если бы у вас не было нашего военного оборудования, этот конфликт закончился бы за две недели. За три дня.Зеленский: Я слышал это от Путина. За три дня. За две недели. Конечно, да.Трамп: Будет очень сложно вести дела вот так. Опять же, просто скажите спасибо.Зеленский: Я много раз говорил слова благодарности американскому народу.Вэнс: Примите, что существуют разногласия, и давайте решать их в законном порядке, а не пытаться разбираться через американские СМИ, когда вы неправы. Мы знаем, что вы неправы.Трамп: Но, видите ли, я думаю, что для американского народа важно видеть, что происходит. Я считаю это очень важным. Именно поэтому я продолжал это так долго. Вы должны быть благодарны. У вас нет карт. Вы загнаны туда. Ваши люди умирают. У вас заканчиваются солдаты. А потом вы говорите нам: "Я не хочу прекращения огня. Я не хочу прекращения огня. Я хочу идти дальше, и я хочу этого".Смотрите, если бы вы могли сейчас добиться прекращения огня, я вам говорю: берите его, чтобы пули перестали летать и ваши люди перестали воевать. Вы говорите, что не хотите прекращения огня? Я хочу прекращения огня. Потому что вы получите прекращение огня быстрее, чем... (Неразборчиво.)Зеленский: Спросите наших людей об этом…Трамп: Это было не при мне. Это было при парне по имени Байден, который не является умным человеком. Это было с Обамой. Простите. Это было с Обамой, который дал вам простыни, а я дал вам ракеты Javelin.Я дал вам Javelin, чтобы уничтожать все эти танки. Обама дал вам простыни. Фактически можно сказать так: "Обама дал простыни, а Трамп дал ракеты Javelin".Вы должны быть более благодарны. Потому что, позвольте мне сказать вам, у вас нет карт. С нами у вас есть карты. Но без нас у вас вообще нет карт.

https://ria.ru/20250228/vstrecha-2002333112.html

https://ria.ru/20250228/posol-2002359464.html

https://ria.ru/20250228/prigovor-2002359712.html

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Полная запись разговора Зеленского и Трампа с русскими субтитрами Перевод выполнен автоматически при помощи технологий искусственного интеллекта. 2025-02-28T21:46 true PT49M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, пенсильвания, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, в мире