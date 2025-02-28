https://ria.ru/20250228/peregovory-2002367987.html

Эксперт прокомментировал переговоры Трампа с Зеленским

Эксперт прокомментировал переговоры Трампа с Зеленским - РИА Новости, 28.02.2025

Эксперт прокомментировал переговоры Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сделал переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме в публичном формате для того, чтобы унизить его и указать европейским... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T22:44:00+03:00

2025-02-28T22:44:00+03:00

2025-02-28T22:44:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сделал переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме в публичном формате для того, чтобы унизить его и указать европейским политикам на свое место, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. "Трамп сделал переговоры публичными, чтобы унизить Зеленского, указать ему и его протеже, Макрону, Стармеру и прочим, на свое место. Это одна цепочка", - сказал Мартынов. По его мнению, Трамп разыгрывает свою партию, в которой европейские политики носят второстепенную роль. "Трамп не скрывает свое отношение к ним. Несколько дней назад Трамп не вышел встречать Макрона не столько для того, чтобы унизить, а чтобы показать, как он сегодня ко всем ним относится, выйдя встречать Зеленского", - отметил эксперт. Мартынов считает, что Зеленского будет проклинать ни одно поколение украинцев, и совсем скоро на Украине могут начаться внутренние распри. "Раньше хозяева Украины, олигархи, были уверены, что они сейчас позаигрывают в войнушку с западниками, заодно решат чьи-то чужие вопросы. Донбасс они потеряли, ну и фиг с ним. Остальное же есть, на недрах плотно сидят. А тут их взяли и отдали за чужие долги. Сейчас разборка внутренняя будет не хилая", - заключил он. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002366150.html

https://ria.ru/20250228/peregovory-2002363458.html

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002358508.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, дональд трамп, владимир зеленский, алексей мартынов (политолог)