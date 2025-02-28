Эксперт прокомментировал переговоры Трампа с Зеленским
Политолог Мартынов: Трамп провел переговоры с Зеленским, чтобы унизить его
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сделал переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме в публичном формате для того, чтобы унизить его и указать европейским политикам на свое место, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
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"Трамп сделал переговоры публичными, чтобы унизить Зеленского, указать ему и его протеже, Макрону, Стармеру и прочим, на свое место. Это одна цепочка", - сказал Мартынов.
По его мнению, Трамп разыгрывает свою партию, в которой европейские политики носят второстепенную роль.
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"Трамп не скрывает свое отношение к ним. Несколько дней назад Трамп не вышел встречать Макрона не столько для того, чтобы унизить, а чтобы показать, как он сегодня ко всем ним относится, выйдя встречать Зеленского", - отметил эксперт.
Мартынов считает, что Зеленского будет проклинать ни одно поколение украинцев, и совсем скоро на Украине могут начаться внутренние распри.
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"Раньше хозяева Украины, олигархи, были уверены, что они сейчас позаигрывают в войнушку с западниками, заодно решат чьи-то чужие вопросы. Донбасс они потеряли, ну и фиг с ним. Остальное же есть, на недрах плотно сидят. А тут их взяли и отдали за чужие долги. Сейчас разборка внутренняя будет не хилая", - заключил он.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.