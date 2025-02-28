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Медведев назвал переговоры Зеленского и Трампа "лютой выволочкой" - РИА Новости, 28.02.2025
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22:07 28.02.2025 (обновлено: 22:09 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/peregovory-2002363458.html
Медведев назвал переговоры Зеленского и Трампа "лютой выволочкой"
Медведев назвал переговоры Зеленского и Трампа "лютой выволочкой" - РИА Новости, 28.02.2025
Медведев назвал переговоры Зеленского и Трампа "лютой выволочкой"
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал в своем Telegram-канале переговоры Владимира Зеленского и президента США Дональда... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:07:00+03:00
2025-02-28T22:09:00+03:00
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дональд трамп
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал в своем Telegram-канале переговоры Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне "лютой выволочкой" в Овальном кабинете. &quot;Лютая выволочка в Овальном кабинете&quot;, - написал Медведев, комментируя встречу.Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. Трамп жестко отчитал его на встрече в Вашингтоне и поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон умывает руки. После словесной перепалки Трамп потребовал от Зеленского уехать, совместная пресс-конференция, обед и подписание сделки отменились, сообщал телеканал Fox News.
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в мире, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий медведев
В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Медведев назвал переговоры Зеленского и Трампа "лютой выволочкой"

Медведев назвал переговоры Зеленского и Трампа выволочкой в Овальном кабинете

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал в своем Telegram-канале переговоры Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне "лютой выволочкой" в Овальном кабинете.
«

"Лютая выволочка в Овальном кабинете", - написал Медведев, комментируя встречу.

Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. Трамп жестко отчитал его на встрече в Вашингтоне и поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон умывает руки. После словесной перепалки Трамп потребовал от Зеленского уехать, совместная пресс-конференция, обед и подписание сделки отменились, сообщал телеканал Fox News.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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В миреРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий Медведев
 
 
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