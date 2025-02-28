https://ria.ru/20250228/pentagona-2002372968.html
СМИ: шеф Пентагона приказал остановить кибердеятельность против России
СМИ: шеф Пентагона приказал остановить кибердеятельность против России - РИА Новости, 28.02.2025
СМИ: шеф Пентагона приказал остановить кибердеятельность против России
Глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, пишет профильное издание Record со ссылкой на источники,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:19:00+03:00
2025-02-28T23:19:00+03:00
2025-02-28T23:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, пишет профильное издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Сообщается, что такое указание получил генерал Тимоти Хо, который довел его до сведения руководства Киберкомандования США.Ведомство уже проводит анализ последствий решения Хегсета, говорится в материале. "Командование начало составлять оценку рисков для министра обороны, в которой указаны остановленные операции и возможные угрозы, исходящие от России," — указывается в статье.Источники издания считают, что этот шаг говорит о стремлении Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.При этом, как уточняет СМИ, приказ главы Пентагона не распространяется на Агентство национальной безопасности (АНБ) и его разведывательную деятельность в отношении России.
https://ria.ru/20250225/pentagon-2001583487.html
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в мире, россия, сша, министерство обороны сша, пит хегсет, агентство национальной безопасности сша
В мире, Россия, США, Министерство обороны США, Пит Хегсет, Агентство национальной безопасности США
СМИ: шеф Пентагона приказал остановить кибердеятельность против России
Record: Хегсет приказал Киберкомандованию США остановить деятельность против РФ