https://ria.ru/20250228/pensiya-2002084992.html
Россиянам объяснили, когда можно забрать накопительную часть пенсии
Россиянам объяснили, когда можно забрать накопительную часть пенсии - РИА Новости, 28.02.2025
Россиянам объяснили, когда можно забрать накопительную часть пенсии
Накопительную часть пенсии можно забрать по достижении прежнего пенсионного возраста, рассказала агентству “Прайм” завкафедрой “Бухгалтерский учет и аудит”... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T02:14:00+03:00
2025-02-28T02:14:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Накопительную часть пенсии можно забрать по достижении прежнего пенсионного возраста, рассказала агентству “Прайм” завкафедрой “Бухгалтерский учет и аудит” экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.Эта часть пенсии формировалась с 2002 по 2013 годы, когда работодатели отчисляли в Пенсионный фонд России либо негосударственный пенсионный фонд (НПФ) определенный процент от зарплаты своих работников. Но не всех, а лишь достигших определенного возраста. С 2014 года система формирования накопительной части пенсии были заморожена.Однако те, у кого накопились какие-то средства, могут их получить по достижении прежнего пенсионного возраста — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Таким образом, в 2025 году это коснется женщин 1970 года рождения и мужчин 1965 года рождения. Для получения средств необходимо подать заявление в Социальный фонд России или НПФ, который распоряжается вашими деньгами, заключила Сорокина.
https://ria.ru/20250224/pensii-2001189049.html
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общество, россия, лариса сорокина, рудн, пенсии, деньги
Общество, Россия, Лариса Сорокина, РУДН, Пенсии, Деньги
Россиянам объяснили, когда можно забрать накопительную часть пенсии
Сорокина: накопительную пенсию могут забрать мужчины в 60 лет и женщины в 55