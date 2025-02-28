https://ria.ru/20250228/pensiya-2002084992.html

Россиянам объяснили, когда можно забрать накопительную часть пенсии

Россиянам объяснили, когда можно забрать накопительную часть пенсии - РИА Новости, 28.02.2025

Россиянам объяснили, когда можно забрать накопительную часть пенсии

Накопительную часть пенсии можно забрать по достижении прежнего пенсионного возраста, рассказала агентству “Прайм” завкафедрой “Бухгалтерский учет и аудит”... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T02:14:00+03:00

2025-02-28T02:14:00+03:00

2025-02-28T02:14:00+03:00

общество

россия

лариса сорокина

рудн

пенсии

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Накопительную часть пенсии можно забрать по достижении прежнего пенсионного возраста, рассказала агентству “Прайм” завкафедрой “Бухгалтерский учет и аудит” экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.Эта часть пенсии формировалась с 2002 по 2013 годы, когда работодатели отчисляли в Пенсионный фонд России либо негосударственный пенсионный фонд (НПФ) определенный процент от зарплаты своих работников. Но не всех, а лишь достигших определенного возраста. С 2014 года система формирования накопительной части пенсии были заморожена.Однако те, у кого накопились какие-то средства, могут их получить по достижении прежнего пенсионного возраста — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Таким образом, в 2025 году это коснется женщин 1970 года рождения и мужчин 1965 года рождения. Для получения средств необходимо подать заявление в Социальный фонд России или НПФ, который распоряжается вашими деньгами, заключила Сорокина.

https://ria.ru/20250224/pensii-2001189049.html

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общество, россия, лариса сорокина, рудн, пенсии, деньги