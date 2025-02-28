https://ria.ru/20250228/pensionery-2002085605.html
Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные выплаты
Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные выплаты - РИА Новости, 28.02.2025
Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные выплаты
Военные пенсионеры в России в марте получат проиндексированные на 9,5% пенсии, а также доплаты к пенсии за январь и февраль, сообщил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T02:13:00+03:00
2025-02-28T02:13:00+03:00
2025-02-28T02:13:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Военные пенсионеры в России в марте получат проиндексированные на 9,5% пенсии, а также доплаты к пенсии за январь и февраль, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "С 1 марта 2025 года военные пенсионеры и приравненные к ним категории получат увеличенные выплаты. Помимо обычных пенсий, адресаты получат и доплаты за январь и февраль, поскольку индексация была введена "задним числом". Общая индексация составит 9,5%. С марта понижающий коэффициент денежного довольствия для военных пенсионеров составит 93,59%, соответственно, вырастет итоговая выплата", - сказал Журавлев. По его словам, перерасчёты будут произведены автоматически, военным пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. Депутат отметил, что понижающий коэффициент на военные пенсии в стране был введен еще с 2012 года, и поначалу на руки получали лишь чуть больше половины начисленного денежного довольствия, с тех пор ситуация постепенно исправляется, и коэффициент сейчас достиг уже 93,59% с учетом последнего внепланового повышения, инициированного президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250227/pensiya-2002048893.html
https://ria.ru/20250129/pensii-1996042290.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, алексей журавлев , владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Алексей Журавлев , Владимир Путин, Госдума РФ
Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные выплаты
Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные на 9,5 процента выплаты