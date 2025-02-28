Рейтинг@Mail.ru
Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные выплаты - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/pensionery-2002085605.html
Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные выплаты
Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные выплаты - РИА Новости, 28.02.2025
Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные выплаты
Военные пенсионеры в России в марте получат проиндексированные на 9,5% пенсии, а также доплаты к пенсии за январь и февраль, сообщил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T02:13:00+03:00
2025-02-28T02:13:00+03:00
общество
россия
алексей журавлев
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_0:92:3312:1955_1920x0_80_0_0_a8f0d72bd3610daf1d81e9c675e19ad1.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Военные пенсионеры в России в марте получат проиндексированные на 9,5% пенсии, а также доплаты к пенсии за январь и февраль, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "С 1 марта 2025 года военные пенсионеры и приравненные к ним категории получат увеличенные выплаты. Помимо обычных пенсий, адресаты получат и доплаты за январь и февраль, поскольку индексация была введена "задним числом". Общая индексация составит 9,5%. С марта понижающий коэффициент денежного довольствия для военных пенсионеров составит 93,59%, соответственно, вырастет итоговая выплата", - сказал Журавлев. По его словам, перерасчёты будут произведены автоматически, военным пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. Депутат отметил, что понижающий коэффициент на военные пенсии в стране был введен еще с 2012 года, и поначалу на руки получали лишь чуть больше половины начисленного денежного довольствия, с тех пор ситуация постепенно исправляется, и коэффициент сейчас достиг уже 93,59% с учетом последнего внепланового повышения, инициированного президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250227/pensiya-2002048893.html
https://ria.ru/20250129/pensii-1996042290.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_2a1771383340557f5d23b47920c06607.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, алексей журавлев , владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Алексей Журавлев , Владимир Путин, Госдума РФ
Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные выплаты

Военные пенсионеры в марте получат проиндексированные на 9,5 процента выплаты

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Военные пенсионеры в России в марте получат проиндексированные на 9,5% пенсии, а также доплаты к пенсии за январь и февраль, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
"С 1 марта 2025 года военные пенсионеры и приравненные к ним категории получат увеличенные выплаты. Помимо обычных пенсий, адресаты получат и доплаты за январь и февраль, поскольку индексация была введена "задним числом". Общая индексация составит 9,5%. С марта понижающий коэффициент денежного довольствия для военных пенсионеров составит 93,59%, соответственно, вырастет итоговая выплата", - сказал Журавлев.
Минимальная пенсия в России в 2025 году - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Минимальная пенсия в России в 2025 году: размер выплат по регионам
Вчера, 19:57
По его словам, перерасчёты будут произведены автоматически, военным пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений.
Депутат отметил, что понижающий коэффициент на военные пенсии в стране был введен еще с 2012 года, и поначалу на руки получали лишь чуть больше половины начисленного денежного довольствия, с тех пор ситуация постепенно исправляется, и коэффициент сейчас достиг уже 93,59% с учетом последнего внепланового повышения, инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Правительство подготовило законопроект об увеличении военных пенсий
29 января, 08:53
 
ОбществоРоссияАлексей ЖуравлевВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала