https://ria.ru/20250228/pavodki-2002132489.html

Моор поручил рассчитать зоны подтопления в Тюменской области

Моор поручил рассчитать зоны подтопления в Тюменской области - РИА Новости, 28.02.2025

Моор поручил рассчитать зоны подтопления в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор перед паводковым периодом поручил главам муниципалитетов рассчитать возможные зоны подтопления, исходя из прогнозных РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:09:00+03:00

2025-02-28T10:09:00+03:00

2025-02-28T10:09:00+03:00

тюменская область

тюменская область

ишим (река)

иртыш (река)

александр моор

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941472260_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_34c7323c5403535b17619bb9b83d8efa.jpg

ТЮМЕНЬ, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор перед паводковым периодом поручил главам муниципалитетов рассчитать возможные зоны подтопления, исходя из прогнозных цифр по максимальному подъему воды в реках. "Уровень воды в реке Ишим будет выше среднемноголетних значений, но не достигнет рекордных прошлогодних. В реках Иртыш и Вагай ожидается также высокий, но некритичный подъем воды, в Тоболе и Туре - ниже обычного. Поручил, исходя из имеющихся цифр по максимальному подъему воды в реках, рассчитать возможные зоны подтопления. Уже сейчас важно знать, какие дома и участки дорог могут пострадать", - написал Моор в своем Telegram-канале. Вопросы готовности к паводку обсуждались на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе. Помимо расчетов по зонам подтопления, губернатор поручил муниципалитетам проверить готовность сил и средств, предусмотреть резерв полиэтиленовой пленки, строительных мешков и шанцевого инструмента, а также подготовить пункты временного размещения. Моор отметил, что данные по возможному подъему уровня воды в реках - предварительные, уточненный прогноз Росгидромета по паводку ожидается к середине марта.

https://ria.ru/20240917/pensionerka-1973190615.html

тюменская область

ишим (река)

иртыш (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тюменская область, ишим (река), иртыш (река), александр моор, гидрометцентр