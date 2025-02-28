Моор поручил рассчитать зоны подтопления в Тюменской области
Моор: возможные зоны подтопления рассчитают в Тюменской области перед паводками
© РИА НовостиНабережная города Ишим в Тюменской области во время паводка
© РИА Новости
Набережная города Ишим в Тюменской области во время паводка. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор перед паводковым периодом поручил главам муниципалитетов рассчитать возможные зоны подтопления, исходя из прогнозных цифр по максимальному подъему воды в реках.
"Уровень воды в реке Ишим будет выше среднемноголетних значений, но не достигнет рекордных прошлогодних. В реках Иртыш и Вагай ожидается также высокий, но некритичный подъем воды, в Тоболе и Туре - ниже обычного. Поручил, исходя из имеющихся цифр по максимальному подъему воды в реках, рассчитать возможные зоны подтопления. Уже сейчас важно знать, какие дома и участки дорог могут пострадать", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Вопросы готовности к паводку обсуждались на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе. Помимо расчетов по зонам подтопления, губернатор поручил муниципалитетам проверить готовность сил и средств, предусмотреть резерв полиэтиленовой пленки, строительных мешков и шанцевого инструмента, а также подготовить пункты временного размещения.
Моор отметил, что данные по возможному подъему уровня воды в реках - предварительные, уточненный прогноз Росгидромета по паводку ожидается к середине марта.
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