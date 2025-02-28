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Моор поручил рассчитать зоны подтопления в Тюменской области - РИА Новости, 28.02.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
10:09 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/pavodki-2002132489.html
Моор поручил рассчитать зоны подтопления в Тюменской области
Моор поручил рассчитать зоны подтопления в Тюменской области - РИА Новости, 28.02.2025
Моор поручил рассчитать зоны подтопления в Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор перед паводковым периодом поручил главам муниципалитетов рассчитать возможные зоны подтопления, исходя из прогнозных РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:09:00+03:00
2025-02-28T10:09:00+03:00
тюменская область
тюменская область
ишим (река)
иртыш (река)
александр моор
гидрометцентр
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ТЮМЕНЬ, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор перед паводковым периодом поручил главам муниципалитетов рассчитать возможные зоны подтопления, исходя из прогнозных цифр по максимальному подъему воды в реках. "Уровень воды в реке Ишим будет выше среднемноголетних значений, но не достигнет рекордных прошлогодних. В реках Иртыш и Вагай ожидается также высокий, но некритичный подъем воды, в Тоболе и Туре - ниже обычного. Поручил, исходя из имеющихся цифр по максимальному подъему воды в реках, рассчитать возможные зоны подтопления. Уже сейчас важно знать, какие дома и участки дорог могут пострадать", - написал Моор в своем Telegram-канале. Вопросы готовности к паводку обсуждались на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе. Помимо расчетов по зонам подтопления, губернатор поручил муниципалитетам проверить готовность сил и средств, предусмотреть резерв полиэтиленовой пленки, строительных мешков и шанцевого инструмента, а также подготовить пункты временного размещения. Моор отметил, что данные по возможному подъему уровня воды в реках - предварительные, уточненный прогноз Росгидромета по паводку ожидается к середине марта.
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тюменская область, ишим (река), иртыш (река), александр моор, гидрометцентр
Тюменская область, Тюменская область, Ишим (река), Иртыш (река), Александр Моор, Гидрометцентр
Моор поручил рассчитать зоны подтопления в Тюменской области

Моор: возможные зоны подтопления рассчитают в Тюменской области перед паводками

© РИА НовостиНабережная города Ишим в Тюменской области во время паводка
Набережная города Ишим в Тюменской области во время паводка - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости
Набережная города Ишим в Тюменской области во время паводка. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор перед паводковым периодом поручил главам муниципалитетов рассчитать возможные зоны подтопления, исходя из прогнозных цифр по максимальному подъему воды в реках.
"Уровень воды в реке Ишим будет выше среднемноголетних значений, но не достигнет рекордных прошлогодних. В реках Иртыш и Вагай ожидается также высокий, но некритичный подъем воды, в Тоболе и Туре - ниже обычного. Поручил, исходя из имеющихся цифр по максимальному подъему воды в реках, рассчитать возможные зоны подтопления. Уже сейчас важно знать, какие дома и участки дорог могут пострадать", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Вопросы готовности к паводку обсуждались на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе. Помимо расчетов по зонам подтопления, губернатор поручил муниципалитетам проверить готовность сил и средств, предусмотреть резерв полиэтиленовой пленки, строительных мешков и шанцевого инструмента, а также подготовить пункты временного размещения.
Моор отметил, что данные по возможному подъему уровня воды в реках - предварительные, уточненный прогноз Росгидромета по паводку ожидается к середине марта.
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Тюменская областьТюменская областьИшим (река)Иртыш (река)Александр МоорГидрометцентр
 
 
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