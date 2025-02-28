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Партия Порошенко* подала иск в суд из-за введенных против него санкций - РИА Новости, 28.02.2025
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15:57 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/partija-2002244704.html
Партия Порошенко* подала иск в суд из-за введенных против него санкций
Партия Порошенко* подала иск в суд из-за введенных против него санкций - РИА Новости, 28.02.2025
Партия Порошенко* подала иск в суд из-за введенных против него санкций
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" сообщила, что подает иск в суд из-за введенных против него санкций. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:57:00+03:00
2025-02-28T15:57:00+03:00
в мире
украина
петр порошенко
владимир зеленский
игорь коломойский
европейская солидарность
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" сообщила, что подает иск в суд из-за введенных против него санкций. Владимир Зеленский 13 февраля ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которые включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины, а также прекращение действия торговых соглашений и выполнения торговых операций. "Команда Порошенко* и "Европейская Солидарность" подают в суд для отмены незаконных санкций", - говорится в Telegram-канале "Европейской солидарности". В партии также заявили, что по состоянию на 15.30 (мск) представители политического объединения собрали более 100 тысяч подписей в поддержку снятия санкций с Порошенко*. Они будут переданы в офис Зеленского, добавили в "Европейской солидарности". Кроме Порошенко, Зеленский* также ввел бессрочные санкции против олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), бизнесмена Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.* Физические лица, внесенные в список террористов и экстремистов
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в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, игорь коломойский, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Европейская солидарность, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Оппозиционная платформа - За жизнь
Партия Порошенко* подала иск в суд из-за введенных против него санкций

Партия Порошенко подала в суд из-за введенных Зеленским персональных санкций

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" сообщила, что подает иск в суд из-за введенных против него санкций.
Владимир Зеленский 13 февраля ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которые включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины, а также прекращение действия торговых соглашений и выполнения торговых операций.
"Команда Порошенко* и "Европейская Солидарность" подают в суд для отмены незаконных санкций", - говорится в Telegram-канале "Европейской солидарности".
В партии также заявили, что по состоянию на 15.30 (мск) представители политического объединения собрали более 100 тысяч подписей в поддержку снятия санкций с Порошенко*. Они будут переданы в офис Зеленского, добавили в "Европейской солидарности".
Кроме Порошенко, Зеленский* также ввел бессрочные санкции против олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), бизнесмена Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
* Физические лица, внесенные в список террористов и экстремистов
Президент Украины Петр Порошенко выступает в Совете регионального развития Львовщины в рамках своей предвыборной поездки во Львовскую область - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
СМИ назвали причину введения санкций против Порошенко*
13 февраля, 14:54
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийИгорь КоломойскийЕвропейская солидарностьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Оппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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