https://ria.ru/20250228/partija-2002244704.html

Партия Порошенко* подала иск в суд из-за введенных против него санкций

Партия Порошенко* подала иск в суд из-за введенных против него санкций - РИА Новости, 28.02.2025

Партия Порошенко* подала иск в суд из-за введенных против него санкций

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" сообщила, что подает иск в суд из-за введенных против него санкций. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:57:00+03:00

2025-02-28T15:57:00+03:00

2025-02-28T15:57:00+03:00

в мире

украина

петр порошенко

владимир зеленский

игорь коломойский

европейская солидарность

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

оппозиционная платформа - за жизнь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764580850_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3bfd970856b3d82c54a0de2b372dd2b5.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" сообщила, что подает иск в суд из-за введенных против него санкций. Владимир Зеленский 13 февраля ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которые включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины, а также прекращение действия торговых соглашений и выполнения торговых операций. "Команда Порошенко* и "Европейская Солидарность" подают в суд для отмены незаконных санкций", - говорится в Telegram-канале "Европейской солидарности". В партии также заявили, что по состоянию на 15.30 (мск) представители политического объединения собрали более 100 тысяч подписей в поддержку снятия санкций с Порошенко*. Они будут переданы в офис Зеленского, добавили в "Европейской солидарности". Кроме Порошенко, Зеленский* также ввел бессрочные санкции против олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), бизнесмена Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.* Физические лица, внесенные в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250213/sanktsii-1999122478.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, игорь коломойский, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оппозиционная платформа - за жизнь