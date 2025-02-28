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В Пакистане при взрыве в мечети погибли пять человек - РИА Новости, 28.02.2025
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13:32 28.02.2025 (обновлено: 17:08 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/pakistan-2002197274.html
В Пакистане при взрыве в мечети погибли пять человек
В Пакистане при взрыве в мечети погибли пять человек - РИА Новости, 28.02.2025
В Пакистане при взрыве в мечети погибли пять человек
Пять человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва на северо-западе Пакистана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пять человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва на северо-западе Пакистана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию. "Пятеро прихожан погибли, десятки ранены в результате взрыва в мечети Дарул Улум Хаккания на северо-западе Пакистана", - говорится в сообщении агентства. Как указывает агентство, взрыв произошел в мечети семинарии, которая поддерживает движение "Талибан"*.*Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, пакистан, талибан, оон
В мире, Пакистан, Талибан, ООН
В Пакистане при взрыве в мечети погибли пять человек

При взрыве в мечети на северо-западе Пакистана 5 человек погибли, десятки ранены

© Кадр видео из соцсетейМесто взрыва в мечети Дарул Улум Хаккания в Акора Хаттак в Пакистане. 28 февраля 2025
Место взрыва в мечети Дарул Улум Хаккания в Акора Хаттак в Пакистане. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место взрыва в мечети Дарул Улум Хаккания в Акора Хаттак в Пакистане. 28 февраля 2025
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пять человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва на северо-западе Пакистана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.
"Пятеро прихожан погибли, десятки ранены в результате взрыва в мечети Дарул Улум Хаккания на северо-западе Пакистана", - говорится в сообщении агентства.
Как указывает агентство, взрыв произошел в мечети семинарии, которая поддерживает движение "Талибан"*.
*Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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