https://ria.ru/20250228/pakistan-2002197274.html

В Пакистане при взрыве в мечети погибли пять человек

В Пакистане при взрыве в мечети погибли пять человек - РИА Новости, 28.02.2025

В Пакистане при взрыве в мечети погибли пять человек

Пять человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва на северо-западе Пакистана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:32:00+03:00

2025-02-28T13:32:00+03:00

2025-02-28T17:08:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пять человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва на северо-западе Пакистана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию. "Пятеро прихожан погибли, десятки ранены в результате взрыва в мечети Дарул Улум Хаккания на северо-западе Пакистана", - говорится в сообщении агентства. Как указывает агентство, взрыв произошел в мечети семинарии, которая поддерживает движение "Талибан"*.*Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пакистан, талибан, оон