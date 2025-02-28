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В Пакистане при взрыве в мечети погибли пять человек
В Пакистане при взрыве в мечети погибли пять человек - РИА Новости, 28.02.2025
В Пакистане при взрыве в мечети погибли пять человек
Пять человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва на северо-западе Пакистана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:32:00+03:00
2025-02-28T13:32:00+03:00
2025-02-28T17:08:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пять человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва на северо-западе Пакистана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию. "Пятеро прихожан погибли, десятки ранены в результате взрыва в мечети Дарул Улум Хаккания на северо-западе Пакистана", - говорится в сообщении агентства. Как указывает агентство, взрыв произошел в мечети семинарии, которая поддерживает движение "Талибан"*.*Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, талибан, оон
В мире, Пакистан, Талибан, ООН
В Пакистане при взрыве в мечети погибли пять человек
При взрыве в мечети на северо-западе Пакистана 5 человек погибли, десятки ранены