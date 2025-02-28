В Генконсульстве России назвали ответственных за нападение на дипмиссию
В Генконсульстве России возложили ответственность за нападения на власти Франции
CC BY-SA 2.0 / Rama / Russian consulate of Marseille
Генеральное консульство России в Марселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Генконсульство России в Марселе возлагает ответственность за нападение на действия французских властей, ведущих антироссийскую кампанию, а приговор напавшим - очередное подтверждение, сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале.
"Особое недоумение вызывает тот факт, что осужденные являются представителями французского научного сообщества. В этой связи также возлагаем ответственность за произошедшее на действия французских властей, развернувших полномасштабную антироссийскую кампанию с целью распространения русофобии и антироссийских настроений во французском обществе. Вынесенный вчера приговор является очередным тому подтверждением", - говорится в сообщении.
В понедельник утром на территорию генерального консульства РФ в Марселе были брошены три пластиковых бутылки со взрывчатым веществом. Две из них взорвались, создав угрозу безопасности сотрудников учреждения и нарушив нормальный порядок работы консульства. Никто не пострадал. На место происшествия прибыли несколько десятков пожарных, полиция и команда саперов. Как сообщил РИА Новости генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский, вечером того же дня полиция на проукраинском митинге задержала двоих подозреваемых. Одного из них удалось опознать благодаря записи с камер видеонаблюдения консульства.
В четверг уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ к восьми месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, несмотря на то, что, согласно уголовному кодексу Франции, им могло грозить до 15 лет лишения свободы по двум статьям обвинения, а также штраф в сумме до 225 тысяч евро.