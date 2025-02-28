Трамп потребовал пересмотра контрактов с крупными консалтинговыми фирмами
Администрация Трампа потребовала пересмотра контрактов с консалтинговыми фирмами
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров . Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа требует от ведомств пересмотра контрактов с крупными консалтинговыми компаниями, чтобы избавиться от тех, которые не являются существенными для их работы, сообщает портал Nextgov/FCW со ссылкой на попавшую в его распоряжение записку.
"Исполняющий обязанности главы управления общих служб (GSA) (Стивен Эхикян)... попросил старших менеджеров по закупкам ведомств проверить контракты на оказание консалтинговых услуг с 10 компаниями... Deloitte, Accenture Federal Services, Booz Allen Hamilton, General Dynamics, Leidos, Guidehouse, Hill Mission Technologies Corp., Science Applications International Corporation, CGI Federal и International Business Machines Corporation", - говорится в материале портала.
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В GSA отметили, что эти компании, согласно прогнозам на 2025 год, получат от властей за свои услуги более 65 миллиардов долларов.
"Это... должно измениться", - указано в записке.
Согласно документу, GSA уже просили ведомства расторгнуть те контракты с этими компаниями и их филиалами, которые не являются критически важными для их деятельности.
"Не было предпринято достаточно мер. Мы требуем каждое ведомство проверить эти контракты... снова", - отмечается в записке.
Ведомства теперь должны до 7 марта предоставить список контрактов, которые они оставят в силе, и тех, которые расторгнут. Как указывает портал, неясно, получили ли все ведомства США это уведомление.
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