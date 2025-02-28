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Трамп потребовал пересмотра контрактов с крупными консалтинговыми фирмами - РИА Новости, 28.02.2025
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10:43 28.02.2025 (обновлено: 10:49 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/otrezvlenie-2002147500.html
Трамп потребовал пересмотра контрактов с крупными консалтинговыми фирмами
Трамп потребовал пересмотра контрактов с крупными консалтинговыми фирмами - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп потребовал пересмотра контрактов с крупными консалтинговыми фирмами
Администрация президента США Дональда Трампа требует от ведомств пересмотра контрактов с крупными консалтинговыми компаниями, чтобы избавиться от тех, которые... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:43:00+03:00
2025-02-28T10:49:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа требует от ведомств пересмотра контрактов с крупными консалтинговыми компаниями, чтобы избавиться от тех, которые не являются существенными для их работы, сообщает портал Nextgov/FCW со ссылкой на попавшую в его распоряжение записку."Исполняющий обязанности главы управления общих служб (GSA) (Стивен Эхикян)... попросил старших менеджеров по закупкам ведомств проверить контракты на оказание консалтинговых услуг с 10 компаниями... Deloitte, Accenture Federal Services, Booz Allen Hamilton, General Dynamics, Leidos, Guidehouse, Hill Mission Technologies Corp., Science Applications International Corporation, CGI Federal и International Business Machines Corporation", - говорится в материале портала.В GSA отметили, что эти компании, согласно прогнозам на 2025 год, получат от властей за свои услуги более 65 миллиардов долларов."Это... должно измениться", - указано в записке.Согласно документу, GSA уже просили ведомства расторгнуть те контракты с этими компаниями и их филиалами, которые не являются критически важными для их деятельности."Не было предпринято достаточно мер. Мы требуем каждое ведомство проверить эти контракты... снова", - отмечается в записке.Ведомства теперь должны до 7 марта предоставить список контрактов, которые они оставят в силе, и тех, которые расторгнут. Как указывает портал, неясно, получили ли все ведомства США это уведомление.Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что новый департамент государственной эффективности (DOGE) выявил "шокирующие" расходы американского правительства, не получившие разрешения в конгрессе. Нынешний министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент также заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики Штатов "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
https://ria.ru/20250225/profsojuzy-2001531990.html
https://ria.ru/20250222/trump-2000966351.html
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в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент, general dynamics , booz allen hamilton, майк джонсон, deloitte
В мире, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, General Dynamics , Booz Allen Hamilton, Майк Джонсон, Deloitte
Трамп потребовал пересмотра контрактов с крупными консалтинговыми фирмами

Администрация Трампа потребовала пересмотра контрактов с консалтинговыми фирмами

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров . Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа требует от ведомств пересмотра контрактов с крупными консалтинговыми компаниями, чтобы избавиться от тех, которые не являются существенными для их работы, сообщает портал Nextgov/FCW со ссылкой на попавшую в его распоряжение записку.
"Исполняющий обязанности главы управления общих служб (GSA) (Стивен Эхикян)... попросил старших менеджеров по закупкам ведомств проверить контракты на оказание консалтинговых услуг с 10 компаниями... Deloitte, Accenture Federal Services, Booz Allen Hamilton, General Dynamics, Leidos, Guidehouse, Hill Mission Technologies Corp., Science Applications International Corporation, CGI Federal и International Business Machines Corporation", - говорится в материале портала.
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В GSA отметили, что эти компании, согласно прогнозам на 2025 год, получат от властей за свои услуги более 65 миллиардов долларов.
"Это... должно измениться", - указано в записке.
Согласно документу, GSA уже просили ведомства расторгнуть те контракты с этими компаниями и их филиалами, которые не являются критически важными для их деятельности.
"Не было предпринято достаточно мер. Мы требуем каждое ведомство проверить эти контракты... снова", - отмечается в записке.
Ведомства теперь должны до 7 марта предоставить список контрактов, которые они оставят в силе, и тех, которые расторгнут. Как указывает портал, неясно, получили ли все ведомства США это уведомление.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что новый департамент государственной эффективности (DOGE) выявил "шокирующие" расходы американского правительства, не получившие разрешения в конгрессе. Нынешний министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент также заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики Штатов "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
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