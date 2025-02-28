https://ria.ru/20250228/otklyuchenie-2002309038.html
Отключение Skype официально подтвердили в Microsoft
Отключение Skype официально подтвердили в Microsoft - РИА Новости, 28.02.2025
Отключение Skype официально подтвердили в Microsoft
Мессенджер Skype будет отключен в мае этого года, следует из пресс-релиза компании Microsoft. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T18:43:00+03:00
2025-02-28T18:43:00+03:00
2025-02-28T18:43:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мессенджер Skype будет отключен в мае этого года, следует из пресс-релиза компании Microsoft. Ранее в пятницу об отказе Microsoft от Skype в пользу Teams сообщил портал XDA Developers. "В мае 2025 года мы откажемся от использования Skype, чтобы сосредоточиться на Microsoft Teams (бесплатном), нашем современном центре коммуникаций и совместной работы, чтобы оптимизировать наши бесплатные потребительские коммуникационные предложения и легче адаптироваться к потребностям клиентов", - говорится в пресс-релизе компании. Мессенджер будет доступен до 5 мая. Отмечается, что в Teams пользователи получают доступ ко многим основным функциям Skype, таким как видеозвонки, обмен сообщениями и файлами. Также приложение предоставляет доступ к возможностям организации встреч, управлением календарями, создания и присоединения к сообществам. Добавляется, что в переходный период пользователи Teams смогут звонить и общаться с пользователями Skype и наоборот. Также позволяется экспортировать данные Skype. Компания Skype была основана в 2003 году. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела Skype за 8,5 миллиарда долларов. Сервис Teams был запущен в марте 2017 года.
https://ria.ru/20240820/mail-1967316996.html
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microsoft corporation, skype, в мире
Microsoft Corporation, Skype, В мире
Отключение Skype официально подтвердили в Microsoft
Microsoft в мае отключит Skype, заменит сервис другой продукт компании Teams
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мессенджер Skype будет отключен в мае этого года, следует из пресс-релиза компании Microsoft.
Ранее в пятницу об отказе Microsoft
от Skyp
e в пользу Teams сообщил портал XDA Developers.
«
"В мае 2025 года мы откажемся от использования Skype, чтобы сосредоточиться на Microsoft Teams (бесплатном), нашем современном центре коммуникаций и совместной работы, чтобы оптимизировать наши бесплатные потребительские коммуникационные предложения и легче адаптироваться к потребностям клиентов", - говорится в пресс-релизе компании. Мессенджер будет доступен до 5 мая.
Отмечается, что в Teams пользователи получают доступ ко многим основным функциям Skype, таким как видеозвонки, обмен сообщениями и файлами. Также приложение предоставляет доступ к возможностям организации встреч, управлением календарями, создания и присоединения к сообществам.
Добавляется, что в переходный период пользователи Teams смогут звонить и общаться с пользователями Skype и наоборот. Также позволяется экспортировать данные Skype.
Компания Skype была основана в 2003 году. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела Skype за 8,5 миллиарда долларов. Сервис Teams был запущен в марте 2017 года.