Суд вынес приговор основателю Gulagu.net Осечкину* за фейки об армии
Основателя Gulagu.net Осечкина заочно осудили на 8 лет колонии за фейки о ВС РФ
© Фото : Страница Владимира Осечкина в соцсетиВладимир Осечкин
© Фото : Страница Владимира Осечкина в соцсети
Владимир Осечкин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Осечкину* назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет", - рассказал собеседник агентства.
Осечкин* обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). По данным следствия, с марта по ноябрь 2022 года он в интернете распространял заведомо ложную информацию о действиях российской армии в ходе специальной военной операции.
Ранее суд заочно арестовал Осечкина*, он объявлен в международный розыск.
Проект Gulagu.net в 2021 году привлек внимание к пыткам и сексуальному насилию над осужденными в Саратовской области, были возбуждены уголовные дела в отношении нескольких сотрудников ФСИН. Основатель проекта, который проживает во Франции, уже был заочно арестован столичным судом в 2020 году по обвинению в мошенничестве.
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