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Суд вынес приговор основателю Gulagu.net Осечкину* за фейки об армии - РИА Новости, 28.02.2025
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15:22 28.02.2025 (обновлено: 15:23 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/osechkin-2002238611.html
Суд вынес приговор основателю Gulagu.net Осечкину* за фейки об армии
Суд вынес приговор основателю Gulagu.net Осечкину* за фейки об армии - РИА Новости, 28.02.2025
Суд вынес приговор основателю Gulagu.net Осечкину* за фейки об армии
Мещанский суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина* по делу о распространении фейков о российской армии,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:22:00+03:00
2025-02-28T15:23:00+03:00
происшествия
россия
москва
саратовская область
владимир осечкин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Осечкину* назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет", - рассказал собеседник агентства. Осечкин* обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). По данным следствия, с марта по ноябрь 2022 года он в интернете распространял заведомо ложную информацию о действиях российской армии в ходе специальной военной операции. Ранее суд заочно арестовал Осечкина*, он объявлен в международный розыск. Проект Gulagu.net в 2021 году привлек внимание к пыткам и сексуальному насилию над осужденными в Саратовской области, были возбуждены уголовные дела в отношении нескольких сотрудников ФСИН. Основатель проекта, который проживает во Франции, уже был заочно арестован столичным судом в 2020 году по обвинению в мошенничестве.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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россия
москва
саратовская область
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происшествия, россия, москва, саратовская область, владимир осечкин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Москва, Саратовская область, Владимир Осечкин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Суд вынес приговор основателю Gulagu.net Осечкину* за фейки об армии

Основателя Gulagu.net Осечкина заочно осудили на 8 лет колонии за фейки о ВС РФ

© Фото : Страница Владимира Осечкина в соцсетиВладимир Осечкин
Владимир Осечкин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Страница Владимира Осечкина в соцсети
Владимир Осечкин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Осечкину* назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет", - рассказал собеседник агентства.
Осечкин* обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). По данным следствия, с марта по ноябрь 2022 года он в интернете распространял заведомо ложную информацию о действиях российской армии в ходе специальной военной операции.
Ранее суд заочно арестовал Осечкина*, он объявлен в международный розыск.
Проект Gulagu.net в 2021 году привлек внимание к пыткам и сексуальному насилию над осужденными в Саратовской области, были возбуждены уголовные дела в отношении нескольких сотрудников ФСИН. Основатель проекта, который проживает во Франции, уже был заочно арестован столичным судом в 2020 году по обвинению в мошенничестве.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Журналист Дмитрий Колезев - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Суд признал законным приговор журналисту Колезеву* за фейки об армии
7 ноября 2024, 19:01
 
ПроисшествияРоссияМоскваСаратовская областьВладимир ОсечкинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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