https://ria.ru/20250228/osechkin-2002238611.html

Суд вынес приговор основателю Gulagu.net Осечкину* за фейки об армии

Суд вынес приговор основателю Gulagu.net Осечкину* за фейки об армии - РИА Новости, 28.02.2025

Суд вынес приговор основателю Gulagu.net Осечкину* за фейки об армии

Мещанский суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина* по делу о распространении фейков о российской армии,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:22:00+03:00

2025-02-28T15:22:00+03:00

2025-02-28T15:23:00+03:00

происшествия

россия

москва

саратовская область

владимир осечкин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Осечкину* назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет", - рассказал собеседник агентства. Осечкин* обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). По данным следствия, с марта по ноябрь 2022 года он в интернете распространял заведомо ложную информацию о действиях российской армии в ходе специальной военной операции. Ранее суд заочно арестовал Осечкина*, он объявлен в международный розыск. Проект Gulagu.net в 2021 году привлек внимание к пыткам и сексуальному насилию над осужденными в Саратовской области, были возбуждены уголовные дела в отношении нескольких сотрудников ФСИН. Основатель проекта, который проживает во Франции, уже был заочно арестован столичным судом в 2020 году по обвинению в мошенничестве.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20241107/kolezev-1982491804.html

россия

москва

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, саратовская область, владимир осечкин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)