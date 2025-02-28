https://ria.ru/20250228/orban-2002146181.html

Орбан назвал вступление Украины в ЕС немыслимым

Орбан назвал вступление Украины в ЕС немыслимым - РИА Новости, 28.02.2025

Орбан назвал вступление Украины в ЕС немыслимым

Вступление Украины в Европейский союз сейчас невообразимо, это негативно сказалось бы на венгерской экономике, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:40:00+03:00

2025-02-28T10:40:00+03:00

2025-02-28T11:22:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 28 фев — РИА Новости. Вступление Украины в Европейский союз сейчас невообразимо, это негативно сказалось бы на венгерской экономике, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.Ведущий программы "Доброе утро, Венгрия" задал ему вопрос, какие дискуссии по этому вопросу ожидаются на внеочередном саммите ЕС, запланированном на 6 марта."(Вступление Украины в ЕС. — Прим. ред.) это не очень сложный вопрос. Есть те, кто за, есть те, кто против. Я, например, против. Не скажу, что так будет всегда, всю жизнь, потому что никто, кроме Бога, не знает, что принесет история. Но одно могу сказать точно: здесь и сейчас это невообразимо", — сказал Орбан.По его словам, прием Украины в Евросоюз сначала разрушил бы венгерское сельское хозяйство, а потом всю экономику страны."Также я не вижу, как нам тормозить преступность, которая вместе с этим наводнит Венгрию", — отметил премьер.Орбан добавил, что не видит ни одного аргумента в пользу вступления Украины в ЕС, но зато может привести множество аргументов против.Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит желание Киева стать частью блока, пока украинские власти не восстановят права закарпатских венгров.

https://ria.ru/20250219/orban-2000279648.html

https://ria.ru/20250117/orban-1994162092.html

https://ria.ru/20250220/vengrija-2000662323.html

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в мире, украина, будапешт, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, нато, киев