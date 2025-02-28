OpenAI оказалась вынуждена обновлять ИИ-модели из-за давления конкурентов
MTS AI: OpenAI вынуждена выпускать новые версии ИИ без существенных улучшений
© AP Photo / Michael DwyerЛоготип OpenAI на экране мобильного телефона
© AP Photo / Michael Dwyer
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. OpenAI вынуждена выпускать новые версии ИИ-моделей без значительных улучшений из-за давления конкурентов на рынке, в том числе китайских Deepseek и Alibaba, которые представили нейросети с открытым кодом, заявили РИА Новости в компании MTS AI.
Ранее в четверг OpenAI заявила, что запускает GPT-4.5, новейшую и самую большую языковую модель ИИ с "более глубоким пониманием мира". Отмечается, что благодаря расширению масштабов обучения без контроля GPT-4.5 улучшает способность распознавать паттерны, устанавливать связи и генерировать творческие идеи без рассуждений. Пока она будет доступна в виде предварительной исследовательской версии для пользователей ChatGPT Pro.
"OpenAI вынуждена выпускать новые версии больших языковых моделей, которые не несут в себе значительных улучшений, на фоне давления со стороны конкурентов, в том числе китайских компаний Deepseek и Alibaba с открытыми моделями", - сказали в компании.
Продукты компании также остаются дороже тех, которые представили на рынке другие разработчики - Deepseek, Alibaba, Anthropic, Google, Mistral. "Кроме того, OpenAI уделяет недостаточно внимания русскому языку и еще ряду языков, в том числе различных стран СНГ, что открывает новые возможности для российских компаний, которые создают собственные модели или адаптируют иностранные модели под конкретные нужды бизнеса на русском языке", - добавили в MTS AI.
В компании считают, что конкуренция на рынке искусственного интеллекта становится все более непредсказуемой: так, многомиллиардные вложения в продукт могут не оправдаться из-за того, что открытые ИИ-модели стирают границы между крупными корпорациями и стартапами. "Если раньше OpenAI воспринималась как бесспорный технологический лидер, то сейчас другие компании – в Китае, Европе и США - активно сокращают разрыв", - заявили в MTS AI.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.