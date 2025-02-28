https://ria.ru/20250228/openai-2002082716.html
OpenAI объявила о модели ИИ с более глубоким пониманием мира
OpenAI объявила о модели ИИ с более глубоким пониманием мира - РИА Новости, 28.02.2025
OpenAI объявила о модели ИИ с более глубоким пониманием мира
Компания OpenAI запускает GPT-4.5, новейшую и самую большую языковую модель ИИ с "более глубоким пониманием мира". РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T01:29:00+03:00
2025-02-28T01:29:00+03:00
2025-02-28T01:41:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Компания OpenAI запускает GPT-4.5, новейшую и самую большую языковую модель ИИ с "более глубоким пониманием мира". Как отмечается, благодаря расширению масштабов обучения без контроля, GPT-4.5 улучшает способность распознавать паттерны, устанавливать связи и генерировать творческие идеи без рассуждений. "В результате модель обладает более широкими знаниями и более глубоким пониманием мира, что приводит к уменьшению количества галлюцинаций и повышению надежности в широком диапазоне тем", - говорится в заявлении компании. По данным предварительного тестирования, взаимодействие с GPT-4.5 кажется более естественным. Расширенная база знаний, улучшенная способность следовать намерениям пользователя и более высокий уровень "эмоционального интеллекта" делают его полезным для таких задач, как улучшение качества письма, программирование и решение практических проблем. Сообщается, что пока GPT-4.5 будет доступна в виде предварительной исследовательской версии для пользователей ChatGPT Pro. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20250203/openai-1996977111.html
https://ria.ru/20250227/roskongress-2001836169.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, илон маск
OpenAI объявила о модели ИИ с более глубоким пониманием мира
OpenAI объявила о релизе GPT-4.5, модели ИИ с более глубоким пониманием мира
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Компания OpenAI запускает GPT-4.5, новейшую и самую большую языковую модель ИИ с "более глубоким пониманием мира".
Как отмечается, благодаря расширению масштабов обучения без контроля, GPT-4.5 улучшает способность распознавать паттерны, устанавливать связи и генерировать творческие идеи без рассуждений.
"В результате модель обладает более широкими знаниями и более глубоким пониманием мира, что приводит к уменьшению количества галлюцинаций и повышению надежности в широком диапазоне тем", - говорится в заявлении компании.
По данным предварительного тестирования, взаимодействие с GPT-4.5 кажется более естественным. Расширенная база знаний, улучшенная способность следовать намерениям пользователя и более высокий уровень "эмоционального интеллекта" делают его полезным для таких задач, как улучшение качества письма, программирование и решение практических проблем.
Сообщается, что пока GPT-4.5 будет доступна в виде предварительной исследовательской версии для пользователей ChatGPT Pro.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск
, который позже разорвал связи со стартапом.