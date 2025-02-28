https://ria.ru/20250228/openai-2002082716.html

OpenAI объявила о модели ИИ с более глубоким пониманием мира

OpenAI объявила о модели ИИ с более глубоким пониманием мира - РИА Новости, 28.02.2025

OpenAI объявила о модели ИИ с более глубоким пониманием мира

Компания OpenAI запускает GPT-4.5, новейшую и самую большую языковую модель ИИ с "более глубоким пониманием мира". РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T01:29:00+03:00

2025-02-28T01:29:00+03:00

2025-02-28T01:41:00+03:00

технологии

илон маск

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Компания OpenAI запускает GPT-4.5, новейшую и самую большую языковую модель ИИ с "более глубоким пониманием мира". Как отмечается, благодаря расширению масштабов обучения без контроля, GPT-4.5 улучшает способность распознавать паттерны, устанавливать связи и генерировать творческие идеи без рассуждений. "В результате модель обладает более широкими знаниями и более глубоким пониманием мира, что приводит к уменьшению количества галлюцинаций и повышению надежности в широком диапазоне тем", - говорится в заявлении компании. По данным предварительного тестирования, взаимодействие с GPT-4.5 кажется более естественным. Расширенная база знаний, улучшенная способность следовать намерениям пользователя и более высокий уровень "эмоционального интеллекта" делают его полезным для таких задач, как улучшение качества письма, программирование и решение практических проблем. Сообщается, что пока GPT-4.5 будет доступна в виде предварительной исследовательской версии для пользователей ChatGPT Pro. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://ria.ru/20250203/openai-1996977111.html

https://ria.ru/20250227/roskongress-2001836169.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, илон маск