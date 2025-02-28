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ООН сократила помощь Украине после уменьшения поддержки со стороны США - РИА Новости, 28.02.2025
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18:57 28.02.2025 (обновлено: 21:37 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/oon-2002316720.html
ООН сократила помощь Украине после уменьшения поддержки со стороны США
ООН сократила помощь Украине после уменьшения поддержки со стороны США - РИА Новости, 28.02.2025
ООН сократила помощь Украине после уменьшения поддержки со стороны США
ООН приостановила программы оказания финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки со стороны США, сообщил генеральный секретарь... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T18:57:00+03:00
2025-02-28T21:37:00+03:00
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ООН, 28 фев — РИА Новости. ООН приостановила программы оказания финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки со стороны США, сообщил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш во время пресс-подхода."Хочу начать с выражения глубокой обеспокоенности по поводу информации, полученной за последние 48 часов агентствами ООН, а также многими гуманитарными организациями и НПО относительно серьезного сокращения финансирования Соединенными Штатами. Эти сокращения затрагивают широкий спектр важнейших программ — от гуманитарной помощи для спасения жизней до поддержки уязвимых сообществ, восстанавливающихся после войны или стихийных бедствий. &lt;...&gt; На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ денежной помощи — ключевого элемента гуманитарного реагирования, охватившего в 2024 году один миллион человек", — сказал он.По словам Гутерреша, последствия снижения объемов американской помощи станут особенно разрушительными для уязвимых слоев населения по всему миру.Глава Белого дома Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о переоценке участия США в ООН, заявив, что она не выполняет свою миссию. На минувшей неделе сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе Штатов из состава организации. Документ подразумевает:Как отметил сенатор Майк Ли, ООН стала платформой для тиранов, через которую нападают на США и союзников. Он призвал прекратить ее финансирование, поскольку организация, по его мнению, тратит эти средства на подрыв интересов Вашингтона и усиление его противников.Вскоре после вступления в должность президента Трамп также подписал указ о выходе Штатов из ВОЗ. Новая администрация считает, что организация недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует слишком большого финансирования.Кроме того, американский лидер поручил полностью прекратить финансирование БАПОР, вывести США из этой структуры и Совета ООН по правам человека, а также начать ускоренное расследование деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".
https://ria.ru/20250227/ukraina-2001940247.html
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оон, сша, украина, европа, евросоюз, в мире, антониу гутерреш, бапор, воз, дональд трамп, нью-йорк (город)
ООН, США, Украина, Европа, Евросоюз, В мире, Антониу Гутерреш, БАПОР, ВОЗ, Дональд Трамп, Нью-Йорк (город)
ООН сократила помощь Украине после уменьшения поддержки со стороны США

ООН приостановила помощь ряду регионов Украины из-за сокращения поддержки США

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 28 фев — РИА Новости. ООН приостановила программы оказания финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки со стороны США, сообщил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш во время пресс-подхода.
"Хочу начать с выражения глубокой обеспокоенности по поводу информации, полученной за последние 48 часов агентствами ООН, а также многими гуманитарными организациями и НПО относительно серьезного сокращения финансирования Соединенными Штатами. Эти сокращения затрагивают широкий спектр важнейших программ — от гуманитарной помощи для спасения жизней до поддержки уязвимых сообществ, восстанавливающихся после войны или стихийных бедствий. <...> На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ денежной помощи — ключевого элемента гуманитарного реагирования, охватившего в 2024 году один миллион человек", — сказал он.
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В минфине Украины раскрыли размеры международной помощи за три года
27 февраля, 14:03
По словам Гутерреша, последствия снижения объемов американской помощи станут особенно разрушительными для уязвимых слоев населения по всему миру.
Глава Белого дома Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о переоценке участия США в ООН, заявив, что она не выполняет свою миссию. На минувшей неделе сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе Штатов из состава организации.
Документ подразумевает:
  • прекращение финансирования ООН и ее агентств;
  • выход из договора о штаб-квартире в Нью-Йорке;
  • отказ от участия страны в миротворческих миссиях организации;
  • запрет на повторное вступление в нее без одобрения сената.
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Как отметил сенатор Майк Ли, ООН стала платформой для тиранов, через которую нападают на США и союзников. Он призвал прекратить ее финансирование, поскольку организация, по его мнению, тратит эти средства на подрыв интересов Вашингтона и усиление его противников.
Вскоре после вступления в должность президента Трамп также подписал указ о выходе Штатов из ВОЗ. Новая администрация считает, что организация недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует слишком большого финансирования.
Кроме того, американский лидер поручил полностью прекратить финансирование БАПОР, вывести США из этой структуры и Совета ООН по правам человека, а также начать ускоренное расследование деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп заставит расплачиваться за американскую помощь всех
Вчера, 08:00
 
ООНСШАУкраинаЕвропаЕвросоюзВ миреАнтониу ГутеррешБАПОРВОЗДональд ТрампНью-Йорк (город)
 
 
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