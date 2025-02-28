ООН сократила помощь Украине после уменьшения поддержки со стороны США
ООН приостановила помощь ряду регионов Украины из-за сокращения поддержки США
© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 28 фев — РИА Новости. ООН приостановила программы оказания финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки со стороны США, сообщил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш во время пресс-подхода.
"Хочу начать с выражения глубокой обеспокоенности по поводу информации, полученной за последние 48 часов агентствами ООН, а также многими гуманитарными организациями и НПО относительно серьезного сокращения финансирования Соединенными Штатами. Эти сокращения затрагивают широкий спектр важнейших программ — от гуманитарной помощи для спасения жизней до поддержки уязвимых сообществ, восстанавливающихся после войны или стихийных бедствий. <...> На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ денежной помощи — ключевого элемента гуманитарного реагирования, охватившего в 2024 году один миллион человек", — сказал он.
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По словам Гутерреша, последствия снижения объемов американской помощи станут особенно разрушительными для уязвимых слоев населения по всему миру.
Глава Белого дома Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о переоценке участия США в ООН, заявив, что она не выполняет свою миссию. На минувшей неделе сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе Штатов из состава организации.
Документ подразумевает:
- прекращение финансирования ООН и ее агентств;
- выход из договора о штаб-квартире в Нью-Йорке;
- отказ от участия страны в миротворческих миссиях организации;
- запрет на повторное вступление в нее без одобрения сената.
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Как отметил сенатор Майк Ли, ООН стала платформой для тиранов, через которую нападают на США и союзников. Он призвал прекратить ее финансирование, поскольку организация, по его мнению, тратит эти средства на подрыв интересов Вашингтона и усиление его противников.
Вскоре после вступления в должность президента Трамп также подписал указ о выходе Штатов из ВОЗ. Новая администрация считает, что организация недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует слишком большого финансирования.
Кроме того, американский лидер поручил полностью прекратить финансирование БАПОР, вывести США из этой структуры и Совета ООН по правам человека, а также начать ускоренное расследование деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".