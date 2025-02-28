https://ria.ru/20250228/oez-2002046893.html

В ОЭЗ Москвы разработали курс программирования на микроконтроллере

В ОЭЗ Москвы разработали курс программирования на микроконтроллере - РИА Новости, 28.02.2025

В ОЭЗ Москвы разработали курс программирования на микроконтроллере

В Московском городском педагогическом университете (МГПУ) открыли интерактивный курс "Аппаратное программирование на отечественном микроконтроллере MIK32 Амур" РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:13:00+03:00

2025-02-28T12:13:00+03:00

2025-02-28T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

мгпу

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В Московском городском педагогическом университете (МГПУ) открыли интерактивный курс "Аппаратное программирование на отечественном микроконтроллере MIK32 Амур" для подготовки будущих специалистов в радиоэлектронной промышленности, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Микроконтроллер MIK32 Амур для курса МГПУ разработал и выпускает резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" завод "Микрон". Новая образовательная программа рассчитана на учащихся 7-11 классов и будет внедрена в рамках углубленного изучения предмета технологии, информатики и радиотехники. В учебный процесс интегрирована исключительно отечественная техническая и компонентная база, что полностью соответствует целям достижения технологического суверенитета", – приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.Он добавил, что данная программа включает углубленное изучение электронных компонентов, основ схемотехники, радиотехники, архитектуры и программирования микроконтроллера.Отмечается, что в учебном процессе будут использоваться конструкторские наборы, разработанные МГПУ, с использованием отладочной платы на базе микроконтроллера MIK32 Амур. Учащиеся смогут собирать разные электронные инженерно-технические отечественные разработки с применением собственного цифрового кода. Также они будут программировать их, загружать программы в микроконтроллер и самостоятельно создавать новые изделия.В свою очередь, замгендиректора по коммерческой деятельности АО "Микрон" Евгений Кузьмин заявил, что данная образовательная программа позволит подготовить качественные кадры для российской полупроводниковой отрасли.В ДИПП уточнили, что резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" активно сотрудничают с образовательными учреждениями столицы, чтобы обучить и трудоустроить технические кадры на свои производства. Например, "Микрон" в прошлом году провел 30 карьерных мероприятий для школьников и студентов.По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дёгтева, данный завод проводит системную работу по развитию кадрового потенциала в сфере наукоемких технологий, участвует в проектных инициативах профильных вузов, организует производственную практику и учебную стажировку студентов. В прошлом году 109 студентов прошли учебную, производственную и преддипломную практику на “Микроне”. Предприятие поддерживает партнерские отношения с 23 учебными заведениями в 7 городах Российской Федерации: Москве, Казани, Иванове, Новочеркасске, Самаре, Екатеринбурге, а также Томске.ОЭЗ "Технополис Москва" является территорией с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов территорий, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны, превышает 390 га. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет – лидер международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Гарбузов сообщил, что предприятие "Вью Лаб" получило статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва". Оно запустило на территории ОЭЗ производство оптического оборудования.

https://ria.ru/20250227/rezident-2001903690.html

https://ria.ru/20250227/liksutov-2001876648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов, мгпу