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В МИД ожидают, что лидеры всех стран ОДКБ примут участие в Параде Победы

В МИД ожидают, что лидеры всех стран ОДКБ примут участие в Параде Победы - РИА Новости, 28.02.2025

В МИД ожидают, что лидеры всех стран ОДКБ примут участие в Параде Победы

Российская сторона ожидает, что все лидеры стран-членов ОДКБ, а также национальные военные контингенты примут участие в Параде Победы на Красной площади в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:52:00+03:00

2025-02-28T16:52:00+03:00

2025-02-28T16:52:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская сторона ожидает, что все лидеры стран-членов ОДКБ, а также национальные военные контингенты примут участие в Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Без сомнения, тема Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов является объединяющей для наших стран. Мы солидарны в недопустимости искажения первопричин самого кровопролитного конфликта в истории человечества, жертвами которого стали десятки миллионов наших граждан, принижения ключевой роли народов Советского Союза в избавлении мира от порабощения нацизмом. Соответствующие подходы были зафиксированы в тематическом заявлении Совета коллективной безопасности, принятом в ноябре прошлого года... Ожидаем, что по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина все лидеры стран ОДКБ, а также национальные военные контингенты примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая", - заявил Агасандян в интервью изданию "Союзники. ОДКБ".

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москва, россия, микаэл агасандян, владимир путин, одкб, снг