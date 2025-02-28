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В МИД ожидают, что лидеры всех стран ОДКБ примут участие в Параде Победы - РИА Новости, 28.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:52 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/odkb-2002261285.html
В МИД ожидают, что лидеры всех стран ОДКБ примут участие в Параде Победы
В МИД ожидают, что лидеры всех стран ОДКБ примут участие в Параде Победы - РИА Новости, 28.02.2025
В МИД ожидают, что лидеры всех стран ОДКБ примут участие в Параде Победы
Российская сторона ожидает, что все лидеры стран-членов ОДКБ, а также национальные военные контингенты примут участие в Параде Победы на Красной площади в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:52:00+03:00
2025-02-28T16:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
микаэл агасандян
владимир путин
одкб
снг
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская сторона ожидает, что все лидеры стран-членов ОДКБ, а также национальные военные контингенты примут участие в Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Без сомнения, тема Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов является объединяющей для наших стран. Мы солидарны в недопустимости искажения первопричин самого кровопролитного конфликта в истории человечества, жертвами которого стали десятки миллионов наших граждан, принижения ключевой роли народов Советского Союза в избавлении мира от порабощения нацизмом. Соответствующие подходы были зафиксированы в тематическом заявлении Совета коллективной безопасности, принятом в ноябре прошлого года... Ожидаем, что по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина все лидеры стран ОДКБ, а также национальные военные контингенты примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая", - заявил Агасандян в интервью изданию "Союзники. ОДКБ".
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москва, россия, микаэл агасандян, владимир путин, одкб, снг
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Микаэл Агасандян, Владимир Путин, ОДКБ, СНГ
В МИД ожидают, что лидеры всех стран ОДКБ примут участие в Параде Победы

Агасандян: РФ ожидает, что все лидеры стран ОДКБ примут участие в Параде 9 мая

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская сторона ожидает, что все лидеры стран-членов ОДКБ, а также национальные военные контингенты примут участие в Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
"Без сомнения, тема Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов является объединяющей для наших стран. Мы солидарны в недопустимости искажения первопричин самого кровопролитного конфликта в истории человечества, жертвами которого стали десятки миллионов наших граждан, принижения ключевой роли народов Советского Союза в избавлении мира от порабощения нацизмом. Соответствующие подходы были зафиксированы в тематическом заявлении Совета коллективной безопасности, принятом в ноябре прошлого года... Ожидаем, что по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина все лидеры стран ОДКБ, а также национальные военные контингенты примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая", - заявил Агасандян в интервью изданию "Союзники. ОДКБ".
Церемония совместного фотографирования участников заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияМикаэл АгасандянВладимир ПутинОДКБСНГ
 
 
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