https://ria.ru/20250228/obuchenie-2002104193.html
Исследование показало, сколько компаний оплачивают обучение сотрудников
Исследование показало, сколько компаний оплачивают обучение сотрудников - РИА Новости, 28.02.2025
Исследование показало, сколько компаний оплачивают обучение сотрудников
Практически половина российских работодателей (45%) всегда проводит обучение сотрудников за свой счет, почти треть (32%) делают это иногда, свидетельствуют... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T07:40:00+03:00
2025-02-28T07:40:00+03:00
2025-02-28T07:40:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев- РИА Новости. Практически половина российских работодателей (45%) всегда проводит обучение сотрудников за свой счет, почти треть (32%) делают это иногда, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть у РИА Новости. "Большинство компаний оплачивают обучение своих сотрудников: 45% всегда берут расходы на себя, а треть (32%) делают это иногда… Регулярно оплачивают обучение более половины своих сотрудников ежегодно 13% компаний. Довольно часто (25-50% сотрудников) подобная практика встречается в 22% организаций", - говорится в результатах исследования. Отмечается, что в 43% случаев обучение оплачивается иногда и для менее 25% персонала. А в оставшихся 21% компаний оплачиваемое обучение сотрудников происходит еще реже (менее 5% за три года). "В сфере ритейла и торговли треть компаний (33%) оплачивает обучение всегда, а 37% иногда. В производстве и агропроме цифры почти равны (42% и 41% соответственно). В строительстве оплату за обучение обычно берут на себя 48% бизнеса, а 26% делают это иногда", - добавляется в исследовании. Кроме того, в транспорте и логистике всегда берут расходы на обучение на себя 31% компаний, 42% делают это периодически. В образовании и науке 43% компаний постоянно выделяют бюджет на обучение, а 36% делают это время от времени. "Главная причина оплаты обучения бизнесом — повышение квалификации работников (79%). Следом идет подготовка к новым проектам и задачам (46%), а за ней — соблюдение законодательных и отраслевых норм (45%). Треть компаний (35%) оплачивают обучение для развития персонала с целью перевода на более высокие должности, 34% — для привлечения и удержания квалифицированных кадров", - поясняется в результатах исследования. В исследовании, которое проводилось с 23 по 27 января 2025 года, приняли участие более 400 представителей бизнеса из регионов России.
https://ria.ru/20240811/zarplaty-1965454960.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Исследование показало, сколько компаний оплачивают обучение сотрудников
"Работа.ру": почти половина работодателей оплачивает обучение сотрудников
МОСКВА, 28 фев- РИА Новости. Практически половина российских работодателей (45%) всегда проводит обучение сотрудников за свой счет, почти треть (32%) делают это иногда, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть у РИА Новости.
"Большинство компаний оплачивают обучение своих сотрудников: 45% всегда берут расходы на себя, а треть (32%) делают это иногда… Регулярно оплачивают обучение более половины своих сотрудников ежегодно 13% компаний. Довольно часто (25-50% сотрудников) подобная практика встречается в 22% организаций", - говорится в результатах исследования.
Отмечается, что в 43% случаев обучение оплачивается иногда и для менее 25% персонала. А в оставшихся 21% компаний оплачиваемое обучение сотрудников происходит еще реже (менее 5% за три года).
"В сфере ритейла и торговли треть компаний (33%) оплачивает обучение всегда, а 37% иногда. В производстве и агропроме цифры почти равны (42% и 41% соответственно). В строительстве оплату за обучение обычно берут на себя 48% бизнеса, а 26% делают это иногда", - добавляется в исследовании.
Кроме того, в транспорте и логистике всегда берут расходы на обучение на себя 31% компаний, 42% делают это периодически. В образовании и науке 43% компаний постоянно выделяют бюджет на обучение, а 36% делают это время от времени.
"Главная причина оплаты обучения бизнесом — повышение квалификации работников (79%). Следом идет подготовка к новым проектам и задачам (46%), а за ней — соблюдение законодательных и отраслевых норм (45%). Треть компаний (35%) оплачивают обучение для развития персонала с целью перевода на более высокие должности, 34% — для привлечения и удержания квалифицированных кадров", - поясняется в результатах исследования.
В исследовании, которое проводилось с 23 по 27 января 2025 года, приняли участие более 400 представителей бизнеса из регионов России
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