В Херсонской области два мирных жителя погибли от обстрелов ВСУ
Сальдо: в Херсонской области за сутки от обстрелов ВСУ погибли 2 мирных жителя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в Херсонской области от обстрелов ВСУ за минувшие сутки, трое пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале в пятницу.
"В минувшие сутки в результате киевской агрессии в Херсонской области погибли два мирных жителя. Обстрелы жилого сектора забрали жизни двух мужчин - в Алешках и Рыбальчем Голопристанского округа", - написал Сальдо.
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Кроме того, по его словам, Малая Лепетиха подверглась интенсивной атаке дронов и обстрелу боеприпасами с минами-лепестками.
"Пострадал 70-летний местный житель: с травмами и осколочными ранениями он госпитализирован в Геническую ЦРБ. Два работника коммунхоза получили контузии. Повреждены жилые дома и здание торгового центра, четыре автомобиля, в том числе скорая помощь, и коммунальный трактор", - сообщил Сальдо.
По словам губернатора, также в Великолепетихском округе из-за обстрела без электроснабжения остались семь населённых пунктов. Ремонтные работы планируется завершить в пятницу.
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"Кроме того, противник обстрелял и атаковал дронами Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Каиры, Любимовку, Обрывку, Старую Збурьевку. Пострадавших не было, взрывами и возникшими пожарами повреждены отдельные домостроения", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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