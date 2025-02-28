https://ria.ru/20250228/obstrely-2002173078.html

В Херсонской области два мирных жителя погибли от обстрелов ВСУ

В Херсонской области два мирных жителя погибли от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 28.02.2025

В Херсонской области два мирных жителя погибли от обстрелов ВСУ

Два мирных жителя погибли в Херсонской области от обстрелов ВСУ за минувшие сутки, трое пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:23:00+03:00

2025-02-28T12:23:00+03:00

2025-02-28T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в Херсонской области от обстрелов ВСУ за минувшие сутки, трое пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале в пятницу. "В минувшие сутки в результате киевской агрессии в Херсонской области погибли два мирных жителя. Обстрелы жилого сектора забрали жизни двух мужчин - в Алешках и Рыбальчем Голопристанского округа", - написал Сальдо. Кроме того, по его словам, Малая Лепетиха подверглась интенсивной атаке дронов и обстрелу боеприпасами с минами-лепестками. "Пострадал 70-летний местный житель: с травмами и осколочными ранениями он госпитализирован в Геническую ЦРБ. Два работника коммунхоза получили контузии. Повреждены жилые дома и здание торгового центра, четыре автомобиля, в том числе скорая помощь, и коммунальный трактор", - сообщил Сальдо. По словам губернатора, также в Великолепетихском округе из-за обстрела без электроснабжения остались семь населённых пунктов. Ремонтные работы планируется завершить в пятницу. "Кроме того, противник обстрелял и атаковал дронами Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Каиры, Любимовку, Обрывку, Старую Збурьевку. Пострадавших не было, взрывами и возникшими пожарами повреждены отдельные домостроения", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250112/obstrel-1993327958.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия