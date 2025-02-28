https://ria.ru/20250228/oae-2002085763.html

ОАЭ готовы запустить собственную систему банковских карт

ОАЭ готовы запустить собственную систему банковских карт - РИА Новости, 28.02.2025

ОАЭ готовы запустить собственную систему банковских карт

Принадлежащая Центробанку ОАЭ компания Al Etihad Payments объявила о полной готовности финансовой инфраструктуры к запуску национальной системы платежных карт... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T02:14:00+03:00

2025-02-28T02:14:00+03:00

2025-02-28T02:14:00+03:00

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ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. Принадлежащая Центробанку ОАЭ компания Al Etihad Payments объявила о полной готовности финансовой инфраструктуры к запуску национальной системы платежных карт Jaywan внутри страны и за рубежом. "Jaywan - это первая национальная система банковских карт, запущенная в соответствии со стратегией цифровой трансформации ОАЭ с целью укрепления позиций страны как ведущего мирового центра цифровых платежей", - сообщается в пресс-релизе Al Etihad Payments. Отмечается, что Jaywan будет доступна как в виде дебетовых, так и кредитных и предоплаченных карт. Согласно пресс-релизу, Al Etihad Payments уже подписала соглашения с ведущими мировыми платежными системами Discover, Mastercard, Visa и UnionPay, чтобы расширить возможности использования карт Jaywan, а также имеет меморандум о взаимопонимании с Samsung для интеграции с Samsung Wallet. К середине 2025 года планируется интеграция с Google Pay и Apple Pay, а также подписание двусторонних соглашений с Индией и рядом других стран для расширения возможностей использования Jaywan за пределами ОАЭ, отмечается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20250217/soglashenie-1999827432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, оаэ, индия, samsung, mastercard, inc., visa, inc.