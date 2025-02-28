https://ria.ru/20250228/oae-2002085763.html
ОАЭ готовы запустить собственную систему банковских карт
ОАЭ готовы запустить собственную систему банковских карт - РИА Новости, 28.02.2025
ОАЭ готовы запустить собственную систему банковских карт
Принадлежащая Центробанку ОАЭ компания Al Etihad Payments объявила о полной готовности финансовой инфраструктуры к запуску национальной системы платежных карт... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T02:14:00+03:00
2025-02-28T02:14:00+03:00
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ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. Принадлежащая Центробанку ОАЭ компания Al Etihad Payments объявила о полной готовности финансовой инфраструктуры к запуску национальной системы платежных карт Jaywan внутри страны и за рубежом. "Jaywan - это первая национальная система банковских карт, запущенная в соответствии со стратегией цифровой трансформации ОАЭ с целью укрепления позиций страны как ведущего мирового центра цифровых платежей", - сообщается в пресс-релизе Al Etihad Payments. Отмечается, что Jaywan будет доступна как в виде дебетовых, так и кредитных и предоплаченных карт. Согласно пресс-релизу, Al Etihad Payments уже подписала соглашения с ведущими мировыми платежными системами Discover, Mastercard, Visa и UnionPay, чтобы расширить возможности использования карт Jaywan, а также имеет меморандум о взаимопонимании с Samsung для интеграции с Samsung Wallet. К середине 2025 года планируется интеграция с Google Pay и Apple Pay, а также подписание двусторонних соглашений с Индией и рядом других стран для расширения возможностей использования Jaywan за пределами ОАЭ, отмечается в пресс-релизе.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, оаэ, индия, samsung, mastercard, inc., visa, inc.
Экономика, Технологии, ОАЭ, Индия, Samsung, MasterCard, Inc., Visa, Inc.
ОАЭ готовы запустить собственную систему банковских карт
Al Etihad Payments объявила о готовности к запуску системы платежных карт Jaywan