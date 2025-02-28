https://ria.ru/20250228/novgorod-2002288517.html

В Нижнем Новгороде арестовали директора одного из институтов НГЛУ

В Нижнем Новгороде арестовали директора одного из институтов НГЛУ - РИА Новости, 28.02.2025

В Нижнем Новгороде арестовали директора одного из институтов НГЛУ

Директор Института непрерывного образования Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Юлия Чичерина, обвиняемая в превышении должностных полномочий,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:54:00+03:00

2025-02-28T17:54:00+03:00

2025-02-28T17:54:00+03:00

происшествия

россия

нижегородская область

юлия чичерина

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Директор Института непрерывного образования Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Юлия Чичерина, обвиняемая в превышении должностных полномочий, заключена под стражу, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении регионального СУСК. Чичерина была задержана 27 февраля по делу, еще одной обвиняемой по которому проходит бывший ректор НГЛУ Жанна Никонова. Ранее в пятницу Московский районный суд арестовал Никонову на 2 месяца. По версии следствия, с 2023 по 2024 год бывший ректор НГЛУ на основании необоснованных служебных и докладных записок, составленных директором института непрерывного образования НГЛУ, без законных на то оснований вносила в приказы о премировании сотрудников университета сведения о начислении им стимулирующих выплат, часть которых в последующем женщины обращали в свою пользу. Сумма незаконно полученных денежных средств превысила 1 миллион рублей. Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий было возбуждено по материалам прокуратуры Нижегородской области. Ранее в НГЛУ сообщили РИА Новости, что правоохранительные органы проводят следственные действия в вузе по делу бывшего ректора Жанны Никоновой. В 2024 году в НГЛУ работала большая комиссия министерства науки и высшего образования России, которая нашла множество нарушений финансового характера, после чего проверку проводила прокуратура Нижегородской области и другие правоохранительные структуры.

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происшествия, россия, нижегородская область, юлия чичерина