https://ria.ru/20250228/norvegija-2002232700.html

В Норвегии рассказали о переговорах с Киевом по производству ракет

В Норвегии рассказали о переговорах с Киевом по производству ракет - РИА Новости, 28.02.2025

В Норвегии рассказали о переговорах с Киевом по производству ракет

Норвежская военная фирма Kongsberg Defence & Aerospace ведет с властями в Киеве переговоры о создании совместного предприятия по производству ракет, оно может... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:06:00+03:00

2025-02-28T15:06:00+03:00

2025-02-28T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Норвежская военная фирма Kongsberg Defence & Aerospace ведет с властями в Киеве переговоры о создании совместного предприятия по производству ракет, оно может быть запущено в ближайшие месяцы, заявил глава компании Эйрик Ли. В четверг норвежская газета VG сообщила, что вооруженные силы Норвегии получили от политиков "зеленый свет" на выделение почти 144 миллиардов долларов в течение следующих 12 лет в рамках крупнейшего в истории увеличения расходов на оборону. Издание отметило, что в ВС будет работать больше сотрудников, а инвестиции будут направлены в новые подводные лодки, фрегаты, типовые суда, средства ПВО и беспилотники. "Мы основываем компанию на Украине, находимся в тесном диалоге с промышленностью на Украине, чтобы основать совместное предприятие. Первый приоритет - это увеличить производство ракет для наших систем ПВО (NASAMS - ред.) на основе украинских технологий. Речь идет о массовом производстве ракет, то есть сотен. Мы рассчитываем основать совместные предприятия в (ближайшие - ред.) месяцы", - сказал Ли в интервью изданию Euractiv. Глава компании отметил, что по окончании конфликта Киев может стать одним из звеньев цепи поставок ракет для систем ПВО в западных странах. "Мы видим повышенный спрос в Европе, долгосрочное увеличение расходов на оборону. Мы получили много заказов, у нас сейчас скопилось рекордно много заказов", - подчеркнул Ли. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250109/umerov-1993021255.html

https://ria.ru/20241128/norvegija-1986336221.html

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