https://ria.ru/20250228/nordstar-2002249277.html
Рейс Москва — Сочи вернулся в Домодедово по технической причине
Рейс Москва — Сочи вернулся в Домодедово по технической причине - РИА Новости, 28.02.2025
Рейс Москва — Сочи вернулся в Домодедово по технической причине
Самолет авиакомпании NordStar рейса Москва - Сочи вернулся в аэропорт вылета "Домодедово" по технической причине, сообщили в авиагавани. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:16:00+03:00
2025-02-28T16:16:00+03:00
2025-02-28T16:16:00+03:00
москва
сочи
домодедово (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании NordStar рейса Москва - Сочи вернулся в аэропорт вылета "Домодедово" по технической причине, сообщили в авиагавани. "Самолет авиакомпании NordStar, выполнявший рейс по маршруту Москва - Сочи, вернулся в аэропорт "Домодедово" по технической причине", - рассказали в "Домодедово". Вылет рейса перенесен с 11.50 на 16.30 мск, готовится резервное воздушное судно. В авиагавани добавили, что "с пассажирами работают представители авиакомпании, требования Федеральных авиационных правил соблюдаются в полном объеме".
https://ria.ru/20250107/samolet-1992746195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сочи, домодедово (аэропорт), общество
Москва, Сочи, Домодедово (аэропорт), Общество
Рейс Москва — Сочи вернулся в Домодедово по технической причине
Вылетевший в Сочи борт NordStar вернулся в Домодедово по технической причине