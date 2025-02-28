https://ria.ru/20250228/nordstar-2002249277.html

Рейс Москва — Сочи вернулся в Домодедово по технической причине

Рейс Москва — Сочи вернулся в Домодедово по технической причине - РИА Новости, 28.02.2025

Рейс Москва — Сочи вернулся в Домодедово по технической причине

Самолет авиакомпании NordStar рейса Москва - Сочи вернулся в аэропорт вылета "Домодедово" по технической причине, сообщили в авиагавани. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:16:00+03:00

2025-02-28T16:16:00+03:00

2025-02-28T16:16:00+03:00

москва

сочи

домодедово (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании NordStar рейса Москва - Сочи вернулся в аэропорт вылета "Домодедово" по технической причине, сообщили в авиагавани. "Самолет авиакомпании NordStar, выполнявший рейс по маршруту Москва - Сочи, вернулся в аэропорт "Домодедово" по технической причине", - рассказали в "Домодедово". Вылет рейса перенесен с 11.50 на 16.30 мск, готовится резервное воздушное судно. В авиагавани добавили, что "с пассажирами работают представители авиакомпании, требования Федеральных авиационных правил соблюдаются в полном объеме".

https://ria.ru/20250107/samolet-1992746195.html

москва

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, сочи, домодедово (аэропорт), общество