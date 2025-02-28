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Рейс Москва — Сочи вернулся в Домодедово по технической причине - РИА Новости, 28.02.2025
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16:16 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/nordstar-2002249277.html
Рейс Москва — Сочи вернулся в Домодедово по технической причине
Рейс Москва — Сочи вернулся в Домодедово по технической причине - РИА Новости, 28.02.2025
Рейс Москва — Сочи вернулся в Домодедово по технической причине
Самолет авиакомпании NordStar рейса Москва - Сочи вернулся в аэропорт вылета "Домодедово" по технической причине, сообщили в авиагавани. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:16:00+03:00
2025-02-28T16:16:00+03:00
москва
сочи
домодедово (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании NordStar рейса Москва - Сочи вернулся в аэропорт вылета "Домодедово" по технической причине, сообщили в авиагавани. "Самолет авиакомпании NordStar, выполнявший рейс по маршруту Москва - Сочи, вернулся в аэропорт "Домодедово" по технической причине", - рассказали в "Домодедово". Вылет рейса перенесен с 11.50 на 16.30 мск, готовится резервное воздушное судно. В авиагавани добавили, что "с пассажирами работают представители авиакомпании, требования Федеральных авиационных правил соблюдаются в полном объеме".
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москва, сочи, домодедово (аэропорт), общество
Москва, Сочи, Домодедово (аэропорт), Общество
Рейс Москва — Сочи вернулся в Домодедово по технической причине

Вылетевший в Сочи борт NordStar вернулся в Домодедово по технической причине

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в аэропорту Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании NordStar рейса Москва - Сочи вернулся в аэропорт вылета "Домодедово" по технической причине, сообщили в авиагавани.
"Самолет авиакомпании NordStar, выполнявший рейс по маршруту Москва - Сочи, вернулся в аэропорт "Домодедово" по технической причине", - рассказали в "Домодедово".
Вылет рейса перенесен с 11.50 на 16.30 мск, готовится резервное воздушное судно.
В авиагавани добавили, что "с пассажирами работают представители авиакомпании, требования Федеральных авиационных правил соблюдаются в полном объеме".
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МоскваСочиДомодедово (аэропорт)Общество
 
 
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