https://ria.ru/20250228/nikonova-2002197733.html

Экс-ректора НГЛУ Никонову арестовали на два месяца

Экс-ректора НГЛУ Никонову арестовали на два месяца - РИА Новости, 28.02.2025

Экс-ректора НГЛУ Никонову арестовали на два месяца

Бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Жанну Никонову, обвиняемую в превышении должностных полномочий и изымании части выписанных... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:34:00+03:00

2025-02-28T13:34:00+03:00

2025-02-28T14:21:00+03:00

происшествия

россия

нижегородская область

юлия чичерина

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Жанну Никонову, обвиняемую в превышении должностных полномочий и изымании части выписанных сотрудникам премий, арестовали на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского районного суда."Удовлетворить ходатайство следователя… избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никоновой Жанны Викторовны сроком на два месяца - до 26 апреля", - огласил решение судья.Как отметила следователь, Никонова, задержанная в качестве обвиняемой, свою вину не признала, от дачи показаний отказалась, сославшись на плохое самочувствие.Перед судебным заседанием Никонова заявила журналистам, что ни в чем не виновата.И сама Никонова, и ее защита просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Дочь Никоновой рассказала в суде, что ее мать больна - у нее слабое сердце и проблемы с давлением, и попросила о домашнем аресте для неё.В отношении второй задержанной – директора института непрерывного образования НГЛУ Юлии Чичериной – мера пресечения еще не избрана.Региональное следственное управление СК РФ сообщило о задержании Никоновой в Москве 27 февраля. По версии следствия, с 2023 по 2024 год бывший ректор НГЛУ на основании необоснованных служебных и докладных записок, составленных директором института непрерывного образования НГЛУ, без законных на то оснований вносила в приказы о премировании сотрудников университета сведения о начислении им стимулирующих выплат, часть которых в последующем женщины обращали в свою пользу. Сумма незаконно полученных денежных средств составила более миллиона рублей. Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) было возбуждено по материалам прокуратуры Нижегородской области.Ранее в НГЛУ сообщили РИА Новости, что правоохранительные органы проводят следственные действия в вузе по делу бывшего ректора Жанной Никоновой. В 2024 году в НГЛУ работала большая комиссия министерства науки и высшего образования России, которая нашла множество нарушений финансового характера, после чего проверку проводила прокуратура Нижегородской области и другие правоохранительные структуры.

https://ria.ru/20250225/kchr-2001573916.html

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происшествия, россия, нижегородская область, юлия чичерина