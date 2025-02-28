https://ria.ru/20250228/nikitin-2002286836.html

Суд арестовал экс-зампреда правительства Рязанской области Никитина

Суд арестовал экс-зампреда правительства Рязанской области Никитина - РИА Новости, 28.02.2025

Суд арестовал экс-зампреда правительства Рязанской области Никитина

Советский районный суд Рязани избрал бывшему заместителю председателя правительства региона Артему Никитину, подозреваемому в получении взятки в особо крупном... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:52:00+03:00

2025-02-28T17:52:00+03:00

2025-02-28T18:02:00+03:00

происшествия

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 28 фев - РИА Новости. Советский районный суд Рязани избрал бывшему заместителю председателя правительства региона Артему Никитину, подозреваемому в получении взятки в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В пятницу в Советском районном суде Рязани прошло рассмотрение ходатайства следователя об аресте Никитина. Заседание суд провел в закрытом режиме."Ходатайство следователя... удовлетворить... Избрать Никитину меру пресечения заключение под стражу сроком на два месяца", - огласила судья.В четверг СУСК по Рязанской области сообщило о возбуждении дела о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом правительства Рязанской области (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя взятку за способствование в заключении договоров с курируемыми организациями и всего получил более 17 миллионов рублей. Фигурант задержан.Источники сообщали РИА Новости, что задержанным оказался уволившийся 26 февраля заместитель председателя правительства области Никитин. Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил задержание и сообщил, что региональное правительство окажет содействие следствию. Рязанский местный политсовет "Единой России" приостановил членство Никитина в партии.

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рязанская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область