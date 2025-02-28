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Суд арестовал экс-зампреда правительства Рязанской области Никитина - РИА Новости, 28.02.2025
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17:52 28.02.2025 (обновлено: 18:02 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/nikitin-2002286836.html
Суд арестовал экс-зампреда правительства Рязанской области Никитина
Суд арестовал экс-зампреда правительства Рязанской области Никитина - РИА Новости, 28.02.2025
Суд арестовал экс-зампреда правительства Рязанской области Никитина
Советский районный суд Рязани избрал бывшему заместителю председателя правительства региона Артему Никитину, подозреваемому в получении взятки в особо крупном... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:52:00+03:00
2025-02-28T18:02:00+03:00
происшествия
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 28 фев - РИА Новости. Советский районный суд Рязани избрал бывшему заместителю председателя правительства региона Артему Никитину, подозреваемому в получении взятки в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В пятницу в Советском районном суде Рязани прошло рассмотрение ходатайства следователя об аресте Никитина. Заседание суд провел в закрытом режиме."Ходатайство следователя... удовлетворить... Избрать Никитину меру пресечения заключение под стражу сроком на два месяца", - огласила судья.В четверг СУСК по Рязанской области сообщило о возбуждении дела о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом правительства Рязанской области (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя взятку за способствование в заключении договоров с курируемыми организациями и всего получил более 17 миллионов рублей. Фигурант задержан.Источники сообщали РИА Новости, что задержанным оказался уволившийся 26 февраля заместитель председателя правительства области Никитин. Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил задержание и сообщил, что региональное правительство окажет содействие следствию. Рязанский местный политсовет "Единой России" приостановил членство Никитина в партии.
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
Суд арестовал экс-зампреда правительства Рязанской области Никитина

Экс-зампред правительства Рязанской области Никитин арестован по делу о взятке

© Фото : пресс-служба правительства Рязанской областиЭкс-заместитель председателя правительства Рязанской области области Артем Никитин
Экс-заместитель председателя правительства Рязанской области области Артем Никитин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : пресс-служба правительства Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 28 фев - РИА Новости. Советский районный суд Рязани избрал бывшему заместителю председателя правительства региона Артему Никитину, подозреваемому в получении взятки в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу в Советском районном суде Рязани прошло рассмотрение ходатайства следователя об аресте Никитина. Заседание суд провел в закрытом режиме.
«
"Ходатайство следователя... удовлетворить... Избрать Никитину меру пресечения заключение под стражу сроком на два месяца", - огласила судья.
В четверг СУСК по Рязанской области сообщило о возбуждении дела о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом правительства Рязанской области (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя взятку за способствование в заключении договоров с курируемыми организациями и всего получил более 17 миллионов рублей. Фигурант задержан.
Источники сообщали РИА Новости, что задержанным оказался уволившийся 26 февраля заместитель председателя правительства области Никитин. Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил задержание и сообщил, что региональное правительство окажет содействие следствию. Рязанский местный политсовет "Единой России" приостановил членство Никитина в партии.
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