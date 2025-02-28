Правительство Никарагуа заявило о выходе из Совета по правам человека ООН
Никарагуа выходит из Совета по правам человека из-за неуважения к суверенитету
Манагуа, столица Никарагуа. Архивное фото
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МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Никарагуа в связи с политически ангажированным подходом и неуважением к суверенитету со стороны Управления верховного комиссара ООН по правам человека выходит из Совета по правам человека и полностью прекращает всю деятельность, связанную с СПЧ и его вспомогательными механизмами, заявила сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо в эфире государственного Canal 4.
"Для Никарагуа эти неуважительные структуры утратили свою природу и суть. Мы не признаем их и не считаем себя участниками или соучастниками нападений на суверенитет, равенство государств или достоинство народов. По этой причине Никарагуа настоящим выражает свое суверенное и бесповоротное решение выйти из Совета по правам человека и из всей деятельности, связанной с этим Советом и всеми его вспомогательными механизмами", - говорится в письме правительства Никарагуа.
Политик, обращаясь к председателю Совета ООН по правам человека Юргу Лауберу, остановилась на недавних документах СПЧ - докладе Группы экспертов по правам человека по Никарагуа, ежегодном докладе Верховного комиссара ООН по правам человека и докладе Управления Верховного комиссара и Генерального секретаря на 58-й сессии Совета по правам человека. По словам Мурильо, при их подготовке были в очередной раз нарушены собственные правила СПЧ - принципы объективности, беспристрастности и неизбирательности при рассмотрении вопросов прав человека, а также обязательство исключить применение двойных стандартов и политизацию.
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