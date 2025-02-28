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США добились экстрадиции 29 членов наркокартеля из Мексики
США добились экстрадиции 29 членов наркокартеля из Мексики - РИА Новости, 28.02.2025
США добились экстрадиции 29 членов наркокартеля из Мексики
Власти США добились экстрадиции из Мексики 29 членов наркокартеля, включая Рафаэля Каро Кинтеро, которого обвиняют в похищении, пытках и убийстве агента... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T18:59:00+03:00
2025-02-28T18:59:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Власти США добились экстрадиции из Мексики 29 членов наркокартеля, включая Рафаэля Каро Кинтеро, которого обвиняют в похищении, пытках и убийстве агента Управления по борьбе с наркотиками Энрике Камарены в 1985 году, заявила пресс-служба Белого дома. "Президент Трамп поручил минюсту и госдепу добиться этого, и генеральный прокурор Пэм Бонди вместе с госсекретарем Марко Рубио проделали потрясающую работу," - говорится в обнародованном в пятницу заявлении американской администрации. Белый дом подчеркнул, что предыдущая администрация Джо Байдена позволяла этим преступникам скрываться от правосудия, тогда как команда Трампа приравняла крупнейшие латиноамериканские наркокартели к террористическим группировкам и теперь намерена добиться для их участников наказания. По данным Белого дома, экстрадированные члены картеля причастны к международной торговле наркотиками, убийствам и другим преступлениям. В ближайшее время, как ожидается, они предстанут перед американским судом.
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в мире, сша, мексика, марко рубио, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Мексика, Марко Рубио, Джо Байден, Дональд Трамп
США добились экстрадиции 29 членов наркокартеля из Мексики
Белый дом: власти США добились экстрадиции из Мексики 29 членов наркокартеля