https://ria.ru/20250228/myaso-2002087686.html

Врач рассказала, кому следует ограничить употребление жирных сортов мяса

Врач рассказала, кому следует ограничить употребление жирных сортов мяса - РИА Новости, 28.02.2025

Врач рассказала, кому следует ограничить употребление жирных сортов мяса

Рекомендуется сократить в рационе количество жирных сортов мяса, в частности свинины, людям, страдающим метаболическими заболеваниями и проблемами с... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T03:17:00+03:00

2025-02-28T03:17:00+03:00

2025-02-28T03:17:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

людмила сухорукова

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Рекомендуется сократить в рационе количество жирных сортов мяса, в частности свинины, людям, страдающим метаболическими заболеваниями и проблемами с выделительной системой, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "В первую очередь, употребление мяса стоит ограничить тем, у кого есть метаболические заболевания и проблемы с выделительной системой, так как это высокобелковый продукт. Если почки плохо работают и не способны выводить мочевую кислоту, то это может плохо сказаться на организме. Поэтому людям с заболеваниями выделительной системы, почек стоит быть аккуратными и контролировать свой рацион", - сказала Сухорукова. Также, по словам гастроэнтеролога, определенные виды мяса представляют опасность для тех, у кого наблюдается повышенный холестерин и сердечно-сосудистые заболевания, таким людям не рекомендуются жирные сорта. При этом мясо индейки, курица или постная говядина могут присутствовать в рационе.

https://ria.ru/20241008/sup-1976871091.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова