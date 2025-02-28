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Врач рассказала, кому следует ограничить употребление жирных сортов мяса - РИА Новости, 28.02.2025
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03:17 28.02.2025
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Врач рассказала, кому следует ограничить употребление жирных сортов мяса
Врач рассказала, кому следует ограничить употребление жирных сортов мяса - РИА Новости, 28.02.2025
Врач рассказала, кому следует ограничить употребление жирных сортов мяса
Рекомендуется сократить в рационе количество жирных сортов мяса, в частности свинины, людям, страдающим метаболическими заболеваниями и проблемами с... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T03:17:00+03:00
2025-02-28T03:17:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Рекомендуется сократить в рационе количество жирных сортов мяса, в частности свинины, людям, страдающим метаболическими заболеваниями и проблемами с выделительной системой, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "В первую очередь, употребление мяса стоит ограничить тем, у кого есть метаболические заболевания и проблемы с выделительной системой, так как это высокобелковый продукт. Если почки плохо работают и не способны выводить мочевую кислоту, то это может плохо сказаться на организме. Поэтому людям с заболеваниями выделительной системы, почек стоит быть аккуратными и контролировать свой рацион", - сказала Сухорукова. Также, по словам гастроэнтеролога, определенные виды мяса представляют опасность для тех, у кого наблюдается повышенный холестерин и сердечно-сосудистые заболевания, таким людям не рекомендуются жирные сорта. При этом мясо индейки, курица или постная говядина могут присутствовать в рационе.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова
Врач рассказала, кому следует ограничить употребление жирных сортов мяса

Сухорукова: людям с проблемами с выделительной системой не надо есть жирное мясо

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Рекомендуется сократить в рационе количество жирных сортов мяса, в частности свинины, людям, страдающим метаболическими заболеваниями и проблемами с выделительной системой, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"В первую очередь, употребление мяса стоит ограничить тем, у кого есть метаболические заболевания и проблемы с выделительной системой, так как это высокобелковый продукт. Если почки плохо работают и не способны выводить мочевую кислоту, то это может плохо сказаться на организме. Поэтому людям с заболеваниями выделительной системы, почек стоит быть аккуратными и контролировать свой рацион", - сказала Сухорукова.
Также, по словам гастроэнтеролога, определенные виды мяса представляют опасность для тех, у кого наблюдается повышенный холестерин и сердечно-сосудистые заболевания, таким людям не рекомендуются жирные сорта. При этом мясо индейки, курица или постная говядина могут присутствовать в рационе.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Людмила Сухорукова
 
 
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