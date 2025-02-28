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Врач рассказала, кому следует ограничить употребление жирных сортов мяса
Врач рассказала, кому следует ограничить употребление жирных сортов мяса - РИА Новости, 28.02.2025
Врач рассказала, кому следует ограничить употребление жирных сортов мяса
Рекомендуется сократить в рационе количество жирных сортов мяса, в частности свинины, людям, страдающим метаболическими заболеваниями и проблемами с... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T03:17:00+03:00
2025-02-28T03:17:00+03:00
2025-02-28T03:17:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Рекомендуется сократить в рационе количество жирных сортов мяса, в частности свинины, людям, страдающим метаболическими заболеваниями и проблемами с выделительной системой, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "В первую очередь, употребление мяса стоит ограничить тем, у кого есть метаболические заболевания и проблемы с выделительной системой, так как это высокобелковый продукт. Если почки плохо работают и не способны выводить мочевую кислоту, то это может плохо сказаться на организме. Поэтому людям с заболеваниями выделительной системы, почек стоит быть аккуратными и контролировать свой рацион", - сказала Сухорукова. Также, по словам гастроэнтеролога, определенные виды мяса представляют опасность для тех, у кого наблюдается повышенный холестерин и сердечно-сосудистые заболевания, таким людям не рекомендуются жирные сорта. При этом мясо индейки, курица или постная говядина могут присутствовать в рационе.
https://ria.ru/20241008/sup-1976871091.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова
Врач рассказала, кому следует ограничить употребление жирных сортов мяса
Сухорукова: людям с проблемами с выделительной системой не надо есть жирное мясо