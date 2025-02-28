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МВФ достиг соглашения с Киевом о выплате нового транша

МВФ достиг соглашения с Киевом о выплате нового транша - РИА Новости, 28.02.2025

МВФ достиг соглашения с Киевом о выплате нового транша

Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу заявил, что по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF), достиг с Киевом... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T22:11:00+03:00

2025-02-28T22:11:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу заявил, что по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF), достиг с Киевом предварительного соглашения о выплате нового транша на 400 миллионов долларов. "МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (SLA) по седьмому пересмотру четырехлетней программы EFF на сумму 15,5 миллиардов долларов США. При условии одобрения Исполнительным советом МВФ и в соответствии с потребностями платежного баланса, Украина, как ожидается, получит около 0,4 млрд долларов США, в результате чего общий объем выплат по программе составит 10,1 миллиарда долларов США", - говорится в заявлении фонда. На прошлой недели миссия МВФ начала переговоры в Киеве относительно седьмого пересмотра в рамках EFF. Как анонсировала 6 февраля директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, фонд выделит Украине 900 миллионов долларов после следующего пересмотра кредитной программы. В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250224/transh-2001239590.html

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украина, киев, сша, алексей гончаренко, мвф, верховная рада украины, в мире