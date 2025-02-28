https://ria.ru/20250228/musk-2002187690.html
Илон Маск назвал имя следующего президента США
Илон Маск назвал имя следующего президента США - РИА Новости, 28.02.2025
Илон Маск назвал имя следующего президента США
Следующим президентом США может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс, написал предприниматель Илон Маск в соцсети Х. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:59:00+03:00
2025-02-28T12:59:00+03:00
2025-02-28T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Следующим президентом США может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс, написал предприниматель Илон Маск в соцсети Х."Лучший вице-президент за все время и наш будущий президент", — отметил он.Так Маск отреагировал на публикацию пользователя на тему состоявшегося недавно диалога между Вэнсом и британским премьер-министром Киром Стармером о свободе слова в Соединенном Королевстве.
https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001602076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, великобритания, илон маск, кир стармер, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Великобритания, Илон Маск, Кир Стармер, Джеймс Дэвид Вэнс
Илон Маск назвал имя следующего президента США
Маск назвал вице-президента Вэнса следующим президентом США