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Илон Маск назвал имя следующего президента США - РИА Новости, 28.02.2025
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12:59 28.02.2025 (обновлено: 13:22 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/musk-2002187690.html
Илон Маск назвал имя следующего президента США
Илон Маск назвал имя следующего президента США - РИА Новости, 28.02.2025
Илон Маск назвал имя следующего президента США
Следующим президентом США может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс, написал предприниматель Илон Маск в соцсети Х. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:59:00+03:00
2025-02-28T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Следующим президентом США может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс, написал предприниматель Илон Маск в соцсети Х."Лучший вице-президент за все время и наш будущий президент", — отметил он.Так Маск отреагировал на публикацию пользователя на тему состоявшегося недавно диалога между Вэнсом и британским премьер-министром Киром Стармером о свободе слова в Соединенном Королевстве.
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в мире, сша, великобритания, илон маск, кир стармер, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Великобритания, Илон Маск, Кир Стармер, Джеймс Дэвид Вэнс
Илон Маск назвал имя следующего президента США

Маск назвал вице-президента Вэнса следующим президентом США

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Следующим президентом США может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс, написал предприниматель Илон Маск в соцсети Х.
"Лучший вице-президент за все время и наш будущий президент", — отметил он.
Так Маск отреагировал на публикацию пользователя на тему состоявшегося недавно диалога между Вэнсом и британским премьер-министром Киром Стармером о свободе слова в Соединенном Королевстве.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
"Не уловил сигнал". Вэнс резко высказался в адрес Зеленского
25 февраля, 23:26
 
В миреСШАВеликобританияИлон МаскКир СтармерДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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