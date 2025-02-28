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Мурашко рассказал об эффективности системы репродуктивного выбора в России - РИА Новости, 28.02.2025
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15:43 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/murashko-2002241866.html
Мурашко рассказал об эффективности системы репродуктивного выбора в России
Мурашко рассказал об эффективности системы репродуктивного выбора в России - РИА Новости, 28.02.2025
Мурашко рассказал об эффективности системы репродуктивного выбора в России
Система по формированию правильного репродуктивного выбора в пользу рождения детей начала эффективно работать в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:43:00+03:00
2025-02-28T15:43:00+03:00
общество
россия
михаил мурашко
госдума рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Система по формированию правильного репродуктивного выбора в пользу рождения детей начала эффективно работать в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что на эту тему уже шутит Comedy Club. "Наша работа, видимо, все-таки имеет успех. Ее же надо как-то оценивать, не просто со слов или в анкетах женщин. Но если на эту тему уже начал шутить Comedy Club, что уговаривают женщину сделать репродуктивный выбор и принять решение о рождении ребенка, мне кажется, нас услышали везде. Поэтому система начала работать", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по защите семьи. Он отметил, что в рамках нового национального проекта "Семья" планируется расширить сеть женских консультаций. Во всех вновь открытых медучреждениях будут внедрены апробированные в ходе пилотных проектов подходы к работе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин, пояснил министр.
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общество, россия, михаил мурашко, госдума рф, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ, Здоровье - Общество
Мурашко рассказал об эффективности системы репродуктивного выбора в России

Мурашко: система правильного репродуктивного выбора начала эффективную работу

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Система по формированию правильного репродуктивного выбора в пользу рождения детей начала эффективно работать в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что на эту тему уже шутит Comedy Club.
"Наша работа, видимо, все-таки имеет успех. Ее же надо как-то оценивать, не просто со слов или в анкетах женщин. Но если на эту тему уже начал шутить Comedy Club, что уговаривают женщину сделать репродуктивный выбор и принять решение о рождении ребенка, мне кажется, нас услышали везде. Поэтому система начала работать", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по защите семьи.
Он отметил, что в рамках нового национального проекта "Семья" планируется расширить сеть женских консультаций. Во всех вновь открытых медучреждениях будут внедрены апробированные в ходе пилотных проектов подходы к работе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин, пояснил министр.
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