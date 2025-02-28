https://ria.ru/20250228/msb-2002014566.html

МСБ приграничья, Крыма и Севастополя получит более 12 млрд рублей

МСБ приграничья, Крыма и Севастополя получит более 12 млрд рублей - РИА Новости, 28.02.2025

МСБ приграничья, Крыма и Севастополя получит более 12 млрд рублей

Корпорация МСП открыла дополнительные лимиты "зонтичных" поручительств для предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) приграничных регионов, Крыма и... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T09:00:00+03:00

2025-02-28T09:00:00+03:00

2025-02-28T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Корпорация МСП открыла дополнительные лимиты "зонтичных" поручительств для предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) приграничных регионов, Крыма и Севастополя, благодаря чему компании этой сферы смогут привлечь финансирование на общую сумму более 12 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Отмечается, что специальные лимиты таких поручительств на сумму 6 миллиардов рублей уже доведены до банков-партнеров.Для предпринимателей Белгородской, Брянской и Курской областей лимит "зонтичных" поручительств составил 3 миллиарда рублей. Для МСП Крыма и Севастополя – также 3 миллиарда рублей. При 50% покрытии "зонтичными" поручительствами кредитов финансирование в рамках каждого из лимитов составит по 6 миллиардов рублей."Сегодня в приграничье, Крыму и Севастополе спрос на продукцию МСП остается высоким. Бизнес продолжает активную работу и запускает новые проекты. В этих условиях специальные "зонтичные" программы адресно поддержат предпринимателей и расширят доступ к заемным средствам. Важно отметить, что в этих программах сохраняется повышенный уровень покрытия риска, что дает возможность банкам работать в рамках специальных "зонтичных" программ", – приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.В числе банков-партнеров, получивших специальный лимит поручительств, для кредитования в приграничье – Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, МСП Банк и Промсвязьбанк, для кредитования в Крыму и Севастополе – Сбербанк, Генбанк, ВТБ, МСП Банк и Промсвязьбанк.В пресс-службе напомнили, что "зонтичный" механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 10 лет.Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса. Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента Владимира Путина в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250227/goskompanii-2001912701.html

https://ria.ru/20250226/it-biznes-2001670207.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич