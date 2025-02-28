https://ria.ru/20250228/moskvichka-2002264624.html

Суд вынес приговор москвичке, кричавшей о ненависти к русским

Суд вынес приговор москвичке, кричавшей о ненависти к русским - РИА Новости, 28.02.2025

Суд вынес приговор москвичке, кричавшей о ненависти к русским

Суд приговорил к двум годам колонии кричавшую о ненависти к русским москвичку Яну Джоган, сообщили РИА Новости в пресс-службе госоргана. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:03:00+03:00

2025-02-28T17:03:00+03:00

2025-02-28T19:05:00+03:00

москва

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кузьминский суд г. москвы

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Суд приговорил к двум годам колонии кричавшую о ненависти к русским москвичку Яну Джоган, сообщили РИА Новости в пресс-службе госоргана."Приговором Кузьминского районного суда Москвы Джоган Яна Николаевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сказал собеседник агентства.Инцидент произошел в конце прошлого года. По версии следствия, Джоган проявляла пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно выражалась в адрес строителя, ремонтировавшего подъезд, и других людей. Она выражала вражду и ненависть к русским, держа в руке предмет, конструктивно сходный с пистолетом, и не менее двух раз выстрелила холостыми в сторону мужчин.Обвиняемая — 37-летняя уроженка Москвы. Она признала вину. Дома у женщины нашли и изъяли пневматический пистолет.Ранее суд оштрафовал Джоган на две тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в соцсети.

https://ria.ru/20250211/russkie-1998666224.html

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Оглашение приговора жительнице Москвы, кричавшей о ненависти к русским Кузьминский суд Москвы приговорил к двум годам колонии кричавшую о ненависти к русским москвичку Яну Джоган, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 2025-02-28T17:03 true PT0M21S

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москва, происшествия, россия, кузьминский суд г. москвы