https://ria.ru/20250228/moskvichka-2002264624.html
Суд вынес приговор москвичке, кричавшей о ненависти к русским
Суд вынес приговор москвичке, кричавшей о ненависти к русским - РИА Новости, 28.02.2025
Суд вынес приговор москвичке, кричавшей о ненависти к русским
Суд приговорил к двум годам колонии кричавшую о ненависти к русским москвичку Яну Джоган, сообщили РИА Новости в пресс-службе госоргана. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:03:00+03:00
2025-02-28T17:03:00+03:00
2025-02-28T19:05:00+03:00
москва
происшествия
россия
кузьминский суд г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002276882_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_568400261a160f621b645dedbc51b400.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Суд приговорил к двум годам колонии кричавшую о ненависти к русским москвичку Яну Джоган, сообщили РИА Новости в пресс-службе госоргана."Приговором Кузьминского районного суда Москвы Джоган Яна Николаевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сказал собеседник агентства.Инцидент произошел в конце прошлого года. По версии следствия, Джоган проявляла пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно выражалась в адрес строителя, ремонтировавшего подъезд, и других людей. Она выражала вражду и ненависть к русским, держа в руке предмет, конструктивно сходный с пистолетом, и не менее двух раз выстрелила холостыми в сторону мужчин.Обвиняемая — 37-летняя уроженка Москвы. Она признала вину. Дома у женщины нашли и изъяли пневматический пистолет.Ранее суд оштрафовал Джоган на две тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в соцсети.
https://ria.ru/20250211/russkie-1998666224.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002276882_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_324d256586f882255c044ccbcaab9119.jpg
Оглашение приговора жительнице Москвы, кричавшей о ненависти к русским
Кузьминский суд Москвы приговорил к двум годам колонии кричавшую о ненависти к русским москвичку Яну Джоган, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
2025-02-28T17:03
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, россия, кузьминский суд г. москвы
Москва, Происшествия, Россия, Кузьминский суд г. Москвы
Суд вынес приговор москвичке, кричавшей о ненависти к русским
Кричавшую о ненависти к русским москвичку Джоган приговорили к 2 годам колонии