https://ria.ru/20250228/moskva-2002088534.html
В Москве в начале весны ожидается экстремальное тепло, заявила синоптик
В Москве в начале весны ожидается экстремальное тепло, заявила синоптик - РИА Новости, 28.02.2025
В Москве в начале весны ожидается экстремальное тепло, заявила синоптик
Экстремальное тепло ожидается в Москве в самом начале весны, при этом в марте, апреле и мае температурный режим прогнозируется выше климатической нормы,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T03:34:00+03:00
2025-02-28T03:34:00+03:00
2025-02-28T03:34:00+03:00
общество
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татьяна позднякова
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Экстремальное тепло ожидается в Москве в самом начале весны, при этом в марте, апреле и мае температурный режим прогнозируется выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Какого-то экстремального тепла в весенние месяцы можно ждать только, наверное, в самом начале весны. Ведь действительно положительная температура в марте, как правило, приходит только в последней декаде месяца, а тут мы будем ощущать ее уже с первых чисел весны", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что сейчас все модели указывают на то, что в Москве температура воздуха и в марте, и в апреле, и в мае будет с температурным режимом выше климатической нормы. "Но если в марте и апреле все-таки отдельные модели дают значительную аномалию, где-то плюс два-три градуса, то май хоть и тоже будет с температурой выше нормы, но всего на градус-полтора. Опять же это сегодняшнее видение процесса, и оно будет уточняться", - подчеркнула Позднякова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
В Москве в начале весны ожидается экстремальное тепло, заявила синоптик
Синоптик Позднякова: экстремальное тепло ожидается в Москве в начале весны