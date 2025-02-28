https://ria.ru/20250228/moskva-2002088534.html

В Москве в начале весны ожидается экстремальное тепло, заявила синоптик

В Москве в начале весны ожидается экстремальное тепло, заявила синоптик - РИА Новости, 28.02.2025

В Москве в начале весны ожидается экстремальное тепло, заявила синоптик

Экстремальное тепло ожидается в Москве в самом начале весны, при этом в марте, апреле и мае температурный режим прогнозируется выше климатической нормы,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T03:34:00+03:00

2025-02-28T03:34:00+03:00

2025-02-28T03:34:00+03:00

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Экстремальное тепло ожидается в Москве в самом начале весны, при этом в марте, апреле и мае температурный режим прогнозируется выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Какого-то экстремального тепла в весенние месяцы можно ждать только, наверное, в самом начале весны. Ведь действительно положительная температура в марте, как правило, приходит только в последней декаде месяца, а тут мы будем ощущать ее уже с первых чисел весны", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что сейчас все модели указывают на то, что в Москве температура воздуха и в марте, и в апреле, и в мае будет с температурным режимом выше климатической нормы. "Но если в марте и апреле все-таки отдельные модели дают значительную аномалию, где-то плюс два-три градуса, то май хоть и тоже будет с температурой выше нормы, но всего на градус-полтора. Опять же это сегодняшнее видение процесса, и оно будет уточняться", - подчеркнула Позднякова.

https://ria.ru/20250129/zima-1995982258.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, татьяна позднякова