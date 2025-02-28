https://ria.ru/20250228/moshenniki-2002094951.html
Мошенники похитили у 93-летней москвички почти четыре миллиона рублей
Мошенники похитили у 93-летней москвички почти четыре миллиона рублей - РИА Новости, 28.02.2025
Мошенники похитили у 93-летней москвички почти четыре миллиона рублей
Лжесотрудники сотовой связи и Росфинмониторинга похитили у 93-летней пенсионерки в Москве более 3,8 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:21:00+03:00
2025-02-28T05:21:00+03:00
2025-02-28T06:03:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Лжесотрудники сотовой связи и Росфинмониторинга похитили у 93-летней пенсионерки в Москве более 3,8 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.В понедельник в полицию обратилась москвичка, которая рассказала, что в течение двух дней ей через мессенджер звонили с разных номеров якобы сотрудники сотовой связи и Росфинмониторинга. Мошенники убедили пенсионерку, что ей нужно сохранить деньги, а для этого она должна собрать их и передать курьеру. "В результате пенсионерка собрала более 3,8 миллиона рублей и передала их курьеру, который приехал к ее дому", — рассказал собеседник агентства. Полиция возбудила уголовное дело.
https://ria.ru/20250226/moshenniki-2001617792.html
https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
Мошенники похитили у 93-летней москвички почти четыре миллиона рублей
Телефонные мошенники обманули 93-летнюю москвичку на 3,8 миллиона рублей
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Лжесотрудники сотовой связи и Росфинмониторинга похитили у 93-летней пенсионерки в Москве более 3,8 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В понедельник в полицию обратилась москвичка, которая рассказала, что в течение двух дней ей через мессенджер звонили с разных номеров якобы сотрудники сотовой связи и Росфинмониторинга. Мошенники убедили пенсионерку, что ей нужно сохранить деньги, а для этого она должна собрать их и передать курьеру.
"В результате пенсионерка собрала более 3,8 миллиона рублей и передала их курьеру, который приехал к ее дому", — рассказал собеседник агентства.
Полиция возбудила уголовное дело.