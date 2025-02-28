https://ria.ru/20250228/moshenniki-2002094951.html

Мошенники похитили у 93-летней москвички почти четыре миллиона рублей

Мошенники похитили у 93-летней москвички почти четыре миллиона рублей - РИА Новости, 28.02.2025

Мошенники похитили у 93-летней москвички почти четыре миллиона рублей

Лжесотрудники сотовой связи и Росфинмониторинга похитили у 93-летней пенсионерки в Москве более 3,8 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T05:21:00+03:00

2025-02-28T05:21:00+03:00

2025-02-28T06:03:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Лжесотрудники сотовой связи и Росфинмониторинга похитили у 93-летней пенсионерки в Москве более 3,8 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.В понедельник в полицию обратилась москвичка, которая рассказала, что в течение двух дней ей через мессенджер звонили с разных номеров якобы сотрудники сотовой связи и Росфинмониторинга. Мошенники убедили пенсионерку, что ей нужно сохранить деньги, а для этого она должна собрать их и передать курьеру. "В результате пенсионерка собрала более 3,8 миллиона рублей и передала их курьеру, который приехал к ее дому", — рассказал собеседник агентства. Полиция возбудила уголовное дело.

https://ria.ru/20250226/moshenniki-2001617792.html

https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html

москва

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва