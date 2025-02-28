Рейтинг@Mail.ru
В Вологодской области создадут организацию для развития молодежи - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
20:01 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/molodezh-2002336040.html
В Вологодской области создадут организацию для развития молодежи
В Вологодской области создадут организацию для развития молодежи - РИА Новости, 28.02.2025
В Вологодской области создадут организацию для развития молодежи
В Вологодской области создается новая автономная некоммерческая организация для обеспечения духовного и физического развития молодежи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:01:00+03:00
2025-02-28T20:01:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002335745_0:126:1198:800_1920x0_80_0_0_b86d49f43964688169b87f4d79b7adf4.png
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Вологодской области создается новая автономная некоммерческая организация для обеспечения духовного и физического развития молодежи, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Планируется, что организация начнет работу с 1 апреля 2025 года, структура ее управления, состав и название пока проходят этапы согласования. "Такие проекты помогут воспитать поколение сильных, ответственных, преданных Родине граждан, которые будут чтить ее прошлое и строить будущее", - подчеркивается в сообщении пресс-службы. В пресс-службе добавили, что информация о том, что организация получит название "Опричники" – некорректна. "Это было одним из многих рабочих вариантов названия организации, которое не прошло отбор. Финальное название еще не согласовано", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250228/cherepovets-2002279025.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002335745_70:0:1137:800_1920x0_80_0_0_0c0f43d47c0a6ca33db398579e0ebf1b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
георгий филимонов
Вологодская область, Георгий Филимонов
В Вологодской области создадут организацию для развития молодежи

Структура и название АНО для молодежи на Вологодчине пока согласовываются

© Фото : Официальный портал Вологодской областиПравительство Вологодской области
Правительство Вологодской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Официальный портал Вологодской области
Правительство Вологодской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Вологодской области создается новая автономная некоммерческая организация для обеспечения духовного и физического развития молодежи, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
Планируется, что организация начнет работу с 1 апреля 2025 года, структура ее управления, состав и название пока проходят этапы согласования.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Жестянников встретился с обновленной командой мэрии Череповца
Вчера, 17:34
"Такие проекты помогут воспитать поколение сильных, ответственных, преданных Родине граждан, которые будут чтить ее прошлое и строить будущее", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе добавили, что информация о том, что организация получит название "Опричники" – некорректна. "Это было одним из многих рабочих вариантов названия организации, которое не прошло отбор. Финальное название еще не согласовано", - отметили в пресс-службе.
 
Вологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала