https://ria.ru/20250228/molodezh-2002336040.html
В Вологодской области создадут организацию для развития молодежи
В Вологодской области создадут организацию для развития молодежи - РИА Новости, 28.02.2025
В Вологодской области создадут организацию для развития молодежи
В Вологодской области создается новая автономная некоммерческая организация для обеспечения духовного и физического развития молодежи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:01:00+03:00
2025-02-28T20:01:00+03:00
2025-02-28T20:01:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Вологодской области создается новая автономная некоммерческая организация для обеспечения духовного и физического развития молодежи, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Планируется, что организация начнет работу с 1 апреля 2025 года, структура ее управления, состав и название пока проходят этапы согласования. "Такие проекты помогут воспитать поколение сильных, ответственных, преданных Родине граждан, которые будут чтить ее прошлое и строить будущее", - подчеркивается в сообщении пресс-службы. В пресс-службе добавили, что информация о том, что организация получит название "Опричники" – некорректна. "Это было одним из многих рабочих вариантов названия организации, которое не прошло отбор. Финальное название еще не согласовано", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250228/cherepovets-2002279025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий филимонов
Вологодская область, Георгий Филимонов
В Вологодской области создадут организацию для развития молодежи
Структура и название АНО для молодежи на Вологодчине пока согласовываются
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Вологодской области создается новая автономная некоммерческая организация для обеспечения духовного и физического развития молодежи, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
Планируется, что организация начнет работу с 1 апреля 2025 года, структура ее управления, состав и название пока проходят этапы согласования.
"Такие проекты помогут воспитать поколение сильных, ответственных, преданных Родине граждан, которые будут чтить ее прошлое и строить будущее", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе добавили, что информация о том, что организация получит название "Опричники" – некорректна. "Это было одним из многих рабочих вариантов названия организации, которое не прошло отбор. Финальное название еще не согласовано", - отметили в пресс-службе.