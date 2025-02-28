https://ria.ru/20250228/molodezh-2002336040.html

В Вологодской области создадут организацию для развития молодежи

В Вологодской области создадут организацию для развития молодежи - РИА Новости, 28.02.2025

В Вологодской области создадут организацию для развития молодежи

В Вологодской области создается новая автономная некоммерческая организация для обеспечения духовного и физического развития молодежи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:01:00+03:00

2025-02-28T20:01:00+03:00

2025-02-28T20:01:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Вологодской области создается новая автономная некоммерческая организация для обеспечения духовного и физического развития молодежи, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Планируется, что организация начнет работу с 1 апреля 2025 года, структура ее управления, состав и название пока проходят этапы согласования. "Такие проекты помогут воспитать поколение сильных, ответственных, преданных Родине граждан, которые будут чтить ее прошлое и строить будущее", - подчеркивается в сообщении пресс-службы. В пресс-службе добавили, что информация о том, что организация получит название "Опричники" – некорректна. "Это было одним из многих рабочих вариантов названия организации, которое не прошло отбор. Финальное название еще не согласовано", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250228/cherepovets-2002279025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов