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Космонавт оценил идею Маска о затоплении МКС - РИА Новости, 28.02.2025
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Наука
 
17:29 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/mks-2002276679.html
Космонавт оценил идею Маска о затоплении МКС
Космонавт оценил идею Маска о затоплении МКС - РИА Новости, 28.02.2025
Космонавт оценил идею Маска о затоплении МКС
Предложение американского миллиардера, предпринимателя и политика Илона Маска о затоплении Международной космической станции (МКС) может быть фатальным для... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:29:00+03:00
2025-02-28T17:29:00+03:00
наука
космос - риа наука
индия
луна
олег артемьев
илон маск
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев – РИА Новости. Предложение американского миллиардера, предпринимателя и политика Илона Маска о затоплении Международной космической станции (МКС) может быть фатальным для мировой космонавтики, считает российский космонавт Олег Артемьев. Ранее Маск заявил, что эксплуатацию МКС следует завершить в ближайшие два года и сосредоточиться на марсианской пилотируемой программе. "Прежде чем топить что-то, надо запустить новое. Планы по запуску нашей российской орбитальной станции пока еще делаются. Проектируется, конструируется модуль новой станции, новый корабль. Пока не залетала новая станция, ни в коем случае нельзя топить старую. Космонавтика - это рискованное дело, если вдруг мы не сможем запустить новую станцию, то это может быть фатальным не только для российской космонавтики, но и для мировой", - сообщил РИА Новости Артемьев в кулуарах проходящего в столице Индии форума по глобальному развитию NXT Conclave 2025. Он напомнил, что американцы побывали на Луне, а сейчас это довольно-таки тяжело повторить. "И это может случиться и с орбитальными станциями. Я надеюсь, что все-таки он (Маск – ред.) не сильно подумал, что надо затопить. Понятно, что станция затратная и не всегда выгодная. Любая наука не всегда выгодна сейчас, она будет выгодна потом, то есть это долгосрочные инвестиции. Поэтому ни в коем случае топить не нужно", - добавил Артемьев.
https://ria.ru/20250220/mask-2000650402.html
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космос - риа наука, индия, луна, олег артемьев, илон маск, в мире, россия, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Индия, Луна, Олег Артемьев, Илон Маск, В мире, Россия, Международная космическая станция (МКС)
Космонавт оценил идею Маска о затоплении МКС

Космонавт Артемьев: предложение Маска о затоплении МКС может оказаться фатальным

© AP Photo / Ringo H.W. ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев – РИА Новости. Предложение американского миллиардера, предпринимателя и политика Илона Маска о затоплении Международной космической станции (МКС) может быть фатальным для мировой космонавтики, считает российский космонавт Олег Артемьев.
Ранее Маск заявил, что эксплуатацию МКС следует завершить в ближайшие два года и сосредоточиться на марсианской пилотируемой программе.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Маск предложил вернуть МКС с орбиты
20 февраля, 20:32
«
"Прежде чем топить что-то, надо запустить новое. Планы по запуску нашей российской орбитальной станции пока еще делаются. Проектируется, конструируется модуль новой станции, новый корабль. Пока не залетала новая станция, ни в коем случае нельзя топить старую. Космонавтика - это рискованное дело, если вдруг мы не сможем запустить новую станцию, то это может быть фатальным не только для российской космонавтики, но и для мировой", - сообщил РИА Новости Артемьев в кулуарах проходящего в столице Индии форума по глобальному развитию NXT Conclave 2025.
Он напомнил, что американцы побывали на Луне, а сейчас это довольно-таки тяжело повторить.
"И это может случиться и с орбитальными станциями. Я надеюсь, что все-таки он (Маск – ред.) не сильно подумал, что надо затопить. Понятно, что станция затратная и не всегда выгодная. Любая наука не всегда выгодна сейчас, она будет выгодна потом, то есть это долгосрочные инвестиции. Поэтому ни в коем случае топить не нужно", - добавил Артемьев.
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НаукаКосмос - РИА НаукаИндияЛунаОлег АртемьевИлон МаскВ миреРоссияМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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