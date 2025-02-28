Космонавт оценил идею Маска о затоплении МКС
Космонавт Артемьев: предложение Маска о затоплении МКС может оказаться фатальным
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев – РИА Новости. Предложение американского миллиардера, предпринимателя и политика Илона Маска о затоплении Международной космической станции (МКС) может быть фатальным для мировой космонавтики, считает российский космонавт Олег Артемьев.
Ранее Маск заявил, что эксплуатацию МКС следует завершить в ближайшие два года и сосредоточиться на марсианской пилотируемой программе.
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"Прежде чем топить что-то, надо запустить новое. Планы по запуску нашей российской орбитальной станции пока еще делаются. Проектируется, конструируется модуль новой станции, новый корабль. Пока не залетала новая станция, ни в коем случае нельзя топить старую. Космонавтика - это рискованное дело, если вдруг мы не сможем запустить новую станцию, то это может быть фатальным не только для российской космонавтики, но и для мировой", - сообщил РИА Новости Артемьев в кулуарах проходящего в столице Индии форума по глобальному развитию NXT Conclave 2025.
Он напомнил, что американцы побывали на Луне, а сейчас это довольно-таки тяжело повторить.
"И это может случиться и с орбитальными станциями. Я надеюсь, что все-таки он (Маск – ред.) не сильно подумал, что надо затопить. Понятно, что станция затратная и не всегда выгодная. Любая наука не всегда выгодна сейчас, она будет выгодна потом, то есть это долгосрочные инвестиции. Поэтому ни в коем случае топить не нужно", - добавил Артемьев.
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