КВН поможет снизить подростковую преступность, считает Мизулина
Мизулина: расширение участия детей в КВН может снизить подростковую преступность
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что расширение участия детей в КВН, особенно в треке "КВН Дети", может стать эффективным способом снижения подростковой преступности.
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"Чем больше дети будут участвовать в подобных проектах, таких как "КВН Первый", ставший треком "КВН Дети", тем меньше вообще проблем будет и с подростковой преступностью, и с разными опасностями, рисками, преступлениями, которые случаются с детьми в интернете. У них, к сожалению, недостаток большой различных активностей, занятий, кружков, секций, поэтому, конечно, этот проект позволит отвлечь детей от того деструктива, с которым они сталкиваются", - сказала Мизулина, отвечая на вопрос РИА Новости в ходе пресс-конференция КВН совместно с "Движением Первых", которая прошла в пятницу в Москве.
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Она отметила, что лига готова в полной мере поддержать инициативы, направленные на формирование у школьников культуры безопасного поведения в сети через участие в КВН.
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"Мы всегда готовы поддержать любые такие здравые начинания, поэтому, естественно, что лига в полном объеме будет участвовать во всей этой работе. Мы давно работаем с "Движением Первых", поддерживаем эту растущую большую организацию. Рада, что больше и больше детей приходит в движение. И, конечно, будем всеми силами и нашим экспертным опытом помогать в этих начинаниях", - сказала Мизулина, отвечая на вопрос РИА Новости.
Она также уточнила, что тематика интернета "очень активно освещается в КВН", и выразила надежду, что участие школьников и студентов колледжей в проекте усилит обсуждение проблем безопасности в сети.