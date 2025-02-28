https://ria.ru/20250228/mizulina-2002352075.html

КВН поможет снизить подростковую преступность, считает Мизулина

КВН поможет снизить подростковую преступность, считает Мизулина - РИА Новости, 28.02.2025

КВН поможет снизить подростковую преступность, считает Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что расширение участия детей в КВН, особенно в треке "КВН Дети", может стать эффективным способом... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:58:00+03:00

2025-02-28T20:58:00+03:00

2025-02-28T20:58:00+03:00

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екатерина мизулина

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что расширение участия детей в КВН, особенно в треке "КВН Дети", может стать эффективным способом снижения подростковой преступности. "Чем больше дети будут участвовать в подобных проектах, таких как "КВН Первый", ставший треком "КВН Дети", тем меньше вообще проблем будет и с подростковой преступностью, и с разными опасностями, рисками, преступлениями, которые случаются с детьми в интернете. У них, к сожалению, недостаток большой различных активностей, занятий, кружков, секций, поэтому, конечно, этот проект позволит отвлечь детей от того деструктива, с которым они сталкиваются", - сказала Мизулина, отвечая на вопрос РИА Новости в ходе пресс-конференция КВН совместно с "Движением Первых", которая прошла в пятницу в Москве. Она отметила, что лига готова в полной мере поддержать инициативы, направленные на формирование у школьников культуры безопасного поведения в сети через участие в КВН. "Мы всегда готовы поддержать любые такие здравые начинания, поэтому, естественно, что лига в полном объеме будет участвовать во всей этой работе. Мы давно работаем с "Движением Первых", поддерживаем эту растущую большую организацию. Рада, что больше и больше детей приходит в движение. И, конечно, будем всеми силами и нашим экспертным опытом помогать в этих начинаниях", - сказала Мизулина, отвечая на вопрос РИА Новости. Она также уточнила, что тематика интернета "очень активно освещается в КВН", и выразила надежду, что участие школьников и студентов колледжей в проекте усилит обсуждение проблем безопасности в сети.

https://ria.ru/20250213/mizulina-1999150820.html

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общество, екатерина мизулина, квн, россия