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Вице-премьер Сербии высказался о попытке теракта против митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
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Религия
 
15:48 28.02.2025 (обновлено: 15:49 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002243207.html
Вице-премьер Сербии высказался о попытке теракта против митрополита Тихона
Вице-премьер Сербии высказался о попытке теракта против митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
Вице-премьер Сербии высказался о попытке теракта против митрополита Тихона
Любая атака на священников РПЦ является атакой на весь православный мир, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин РИА Новости, комментируя сообщение ФСБ РФ о... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:48:00+03:00
2025-02-28T15:49:00+03:00
религия
сербия
русская православная церковь
попытка покушения на митрополита тихона
митрополит тихон (шевкунов)
россия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Любая атака на священников РПЦ является атакой на весь православный мир, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин РИА Новости, комментируя сообщение ФСБ РФ о предотвращении теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами.В пятницу ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. По информации ФСБ, "фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона"."Любая атака на митрополита или священника Русская православная церковь является атакой на весь православный мир", - сказал Вулин агентству.
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002146409.html
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сербия, русская православная церковь, попытка покушения на митрополита тихона, митрополит тихон (шевкунов), россия
Религия, Сербия, Русская православная церковь, Попытка покушения на митрополита Тихона, Митрополит Тихон (Шевкунов), Россия
Вице-премьер Сербии высказался о попытке теракта против митрополита Тихона

Вулин назвал любую атаку на священников РПЦ нападением на весь православный мир

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Любая атака на священников РПЦ является атакой на весь православный мир, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин РИА Новости, комментируя сообщение ФСБ РФ о предотвращении теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами.
В пятницу ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. По информации ФСБ, "фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона".
«
"Любая атака на митрополита или священника Русская православная церковь является атакой на весь православный мир", - сказал Вулин агентству.
Кадры ФСБ по делу о покушении на митрополита Тихона - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Появились новые кадры по делу о покушении на митрополита Тихона
Вчера, 10:40
 
РелигияСербияРусская православная церковьПопытка покушения на митрополита ТихонаМитрополит Тихон (Шевкунов)Россия
 
 
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