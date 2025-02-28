https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002243207.html
Вице-премьер Сербии высказался о попытке теракта против митрополита Тихона
Вице-премьер Сербии высказался о попытке теракта против митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
Вице-премьер Сербии высказался о попытке теракта против митрополита Тихона
Любая атака на священников РПЦ является атакой на весь православный мир, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин РИА Новости, комментируя сообщение ФСБ РФ о... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:48:00+03:00
2025-02-28T15:48:00+03:00
2025-02-28T15:49:00+03:00
религия
сербия
русская православная церковь
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Любая атака на священников РПЦ является атакой на весь православный мир, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин РИА Новости, комментируя сообщение ФСБ РФ о предотвращении теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами.В пятницу ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. По информации ФСБ, "фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона"."Любая атака на митрополита или священника Русская православная церковь является атакой на весь православный мир", - сказал Вулин агентству.
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002146409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, русская православная церковь, попытка покушения на митрополита тихона, митрополит тихон (шевкунов), россия
Религия, Сербия, Русская православная церковь, Попытка покушения на митрополита Тихона, Митрополит Тихон (Шевкунов), Россия
Вице-премьер Сербии высказался о попытке теракта против митрополита Тихона
Вулин назвал любую атаку на священников РПЦ нападением на весь православный мир