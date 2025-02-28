https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002243207.html

Вице-премьер Сербии высказался о попытке теракта против митрополита Тихона

Вице-премьер Сербии высказался о попытке теракта против митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025

Вице-премьер Сербии высказался о попытке теракта против митрополита Тихона

Любая атака на священников РПЦ является атакой на весь православный мир, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин РИА Новости, комментируя сообщение ФСБ РФ о... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:48:00+03:00

2025-02-28T15:48:00+03:00

2025-02-28T15:49:00+03:00

религия

сербия

русская православная церковь

попытка покушения на митрополита тихона

митрополит тихон (шевкунов)

россия

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Любая атака на священников РПЦ является атакой на весь православный мир, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин РИА Новости, комментируя сообщение ФСБ РФ о предотвращении теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами.В пятницу ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. По информации ФСБ, "фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона"."Любая атака на митрополита или священника Русская православная церковь является атакой на весь православный мир", - сказал Вулин агентству.

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002146409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сербия, русская православная церковь, попытка покушения на митрополита тихона, митрополит тихон (шевкунов), россия