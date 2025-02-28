https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002155355.html
В РПЦ прокомментировали попытку покушения на митрополита Тихона
В РПЦ прокомментировали попытку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
В РПЦ прокомментировали попытку покушения на митрополита Тихона
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил в своем Telegram-канале, что планы украинских... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:21:00+03:00
2025-02-28T11:21:00+03:00
2025-02-28T11:21:00+03:00
религия
украина
россия
москва
вахтанг кипшидзе
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка покушения на митрополита тихона
русская православная церковь
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил в своем Telegram-канале, что планы украинских спецслужб по террористическому акту против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) ужасают. "Ужасают планы украинских спецслужб, которым профессиональными усилиями наших правоохранителей не удалось сбыться. А с другой, стоит ли удивляться тому, что они пытаются делать то же, что и на Украине - уничтожать Церковь? Богоборчество - вот что мотивирует тех, кто пытается убивать и преследовать клириков. Но воинствующее безбожие - это всегда безумие. Не сомневаюсь, что подобные акции получат рано или поздно соответствующую оценку и суда истории, и всех государств", - написал Кипшидзе. Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24".
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, москва, вахтанг кипшидзе, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка покушения на митрополита тихона, русская православная церковь
Религия, Украина, Россия, Москва, Вахтанг Кипшидзе, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка покушения на митрополита Тихона, Русская православная церковь
В РПЦ прокомментировали попытку покушения на митрополита Тихона
Кипшидзе: планы Киева устроить теракт против митрополита Тихона ужасают