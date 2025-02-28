https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002155355.html

В РПЦ прокомментировали попытку покушения на митрополита Тихона

В РПЦ прокомментировали попытку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025

В РПЦ прокомментировали попытку покушения на митрополита Тихона

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил в своем Telegram-канале, что планы украинских... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:21:00+03:00

2025-02-28T11:21:00+03:00

2025-02-28T11:21:00+03:00

религия

украина

россия

москва

вахтанг кипшидзе

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка покушения на митрополита тихона

русская православная церковь

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил в своем Telegram-канале, что планы украинских спецслужб по террористическому акту против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) ужасают. "Ужасают планы украинских спецслужб, которым профессиональными усилиями наших правоохранителей не удалось сбыться. А с другой, стоит ли удивляться тому, что они пытаются делать то же, что и на Украине - уничтожать Церковь? Богоборчество - вот что мотивирует тех, кто пытается убивать и преследовать клириков. Но воинствующее безбожие - это всегда безумие. Не сомневаюсь, что подобные акции получат рано или поздно соответствующую оценку и суда истории, и всех государств", - написал Кипшидзе. Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24".

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, москва, вахтанг кипшидзе, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка покушения на митрополита тихона, русская православная церковь