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В РПЦ прокомментировали попытку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
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Религия
 
11:21 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002155355.html
В РПЦ прокомментировали попытку покушения на митрополита Тихона
В РПЦ прокомментировали попытку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
В РПЦ прокомментировали попытку покушения на митрополита Тихона
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил в своем Telegram-канале, что планы украинских... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:21:00+03:00
2025-02-28T11:21:00+03:00
религия
украина
россия
москва
вахтанг кипшидзе
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка покушения на митрополита тихона
русская православная церковь
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил в своем Telegram-канале, что планы украинских спецслужб по террористическому акту против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) ужасают. "Ужасают планы украинских спецслужб, которым профессиональными усилиями наших правоохранителей не удалось сбыться. А с другой, стоит ли удивляться тому, что они пытаются делать то же, что и на Украине - уничтожать Церковь? Богоборчество - вот что мотивирует тех, кто пытается убивать и преследовать клириков. Но воинствующее безбожие - это всегда безумие. Не сомневаюсь, что подобные акции получат рано или поздно соответствующую оценку и суда истории, и всех государств", - написал Кипшидзе. Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24".
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html
украина
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украина, россия, москва, вахтанг кипшидзе, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка покушения на митрополита тихона, русская православная церковь
Религия, Украина, Россия, Москва, Вахтанг Кипшидзе, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка покушения на митрополита Тихона, Русская православная церковь
В РПЦ прокомментировали попытку покушения на митрополита Тихона

Кипшидзе: планы Киева устроить теракт против митрополита Тихона ужасают

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМитрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил в своем Telegram-канале, что планы украинских спецслужб по террористическому акту против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) ужасают.
"Ужасают планы украинских спецслужб, которым профессиональными усилиями наших правоохранителей не удалось сбыться. А с другой, стоит ли удивляться тому, что они пытаются делать то же, что и на Украине - уничтожать Церковь? Богоборчество - вот что мотивирует тех, кто пытается убивать и преследовать клириков. Но воинствующее безбожие - это всегда безумие. Не сомневаюсь, что подобные акции получат рано или поздно соответствующую оценку и суда истории, и всех государств", - написал Кипшидзе.
Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24".
Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Помощник митрополита Тихона рассказал детали подготовки теракта против него
Вчера, 08:44
 
РелигияУкраинаРоссияМоскваВахтанг КипшидзеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка покушения на митрополита ТихонаРусская православная церковь
 
 
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