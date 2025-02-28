https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002126587.html

В храме рассказали о клирике, готовившем покушение на митрополита Тихона

В храме рассказали о клирике, готовившем покушение на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025

В храме рассказали о клирике, готовившем покушение на митрополита Тихона

В храме Воскресения Христова в Сокольниках, где служил задержанный за подготовку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) Никита РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:01:00+03:00

2025-02-28T10:01:00+03:00

2025-02-28T13:22:00+03:00

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россия

украина

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка покушения на митрополита тихона

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В храме Воскресения Христова в Сокольниках, где служил задержанный за подготовку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) Никита Иванкович, вспомнили его как хорошо исполнявшего обязанности человека. Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Я его помню хорошим милым человеком, исполняющим свои обязанности. Доброжелательный, милый молодой человек. Больше я ничего не могу сказать", - сообщил сотрудник храма по телефону об Иванковиче.

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002107870.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка покушения на митрополита тихона