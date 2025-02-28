https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002126587.html
В храме рассказали о клирике, готовившем покушение на митрополита Тихона
В храме рассказали о клирике, готовившем покушение на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
В храме рассказали о клирике, готовившем покушение на митрополита Тихона
В храме Воскресения Христова в Сокольниках, где служил задержанный за подготовку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) Никита РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:01:00+03:00
2025-02-28T10:01:00+03:00
2025-02-28T13:22:00+03:00
религия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка покушения на митрополита тихона
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В храме Воскресения Христова в Сокольниках, где служил задержанный за подготовку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) Никита Иванкович, вспомнили его как хорошо исполнявшего обязанности человека. Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Я его помню хорошим милым человеком, исполняющим свои обязанности. Доброжелательный, милый молодой человек. Больше я ничего не могу сказать", - сообщил сотрудник храма по телефону об Иванковиче.
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002107870.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка покушения на митрополита тихона
Религия, Россия, Украина, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка покушения на митрополита Тихона
В храме рассказали о клирике, готовившем покушение на митрополита Тихона
Работник храма назвал собиравшегося взорвать митрополита клирика милым человеком