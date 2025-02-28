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В храме рассказали о клирике, готовившем покушение на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
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Религия
 
10:01 28.02.2025 (обновлено: 13:22 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002126587.html
В храме рассказали о клирике, готовившем покушение на митрополита Тихона
В храме рассказали о клирике, готовившем покушение на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
В храме рассказали о клирике, готовившем покушение на митрополита Тихона
В храме Воскресения Христова в Сокольниках, где служил задержанный за подготовку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) Никита РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:01:00+03:00
2025-02-28T13:22:00+03:00
религия
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москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка покушения на митрополита тихона
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В храме Воскресения Христова в Сокольниках, где служил задержанный за подготовку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) Никита Иванкович, вспомнили его как хорошо исполнявшего обязанности человека. Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Я его помню хорошим милым человеком, исполняющим свои обязанности. Доброжелательный, милый молодой человек. Больше я ничего не могу сказать", - сообщил сотрудник храма по телефону об Иванковиче.
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002107870.html
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россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка покушения на митрополита тихона
Религия, Россия, Украина, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка покушения на митрополита Тихона
В храме рассказали о клирике, готовившем покушение на митрополита Тихона

Работник храма назвал собиравшегося взорвать митрополита клирика милым человеком

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкНикита Иванкович
Никита Иванкович - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В храме Воскресения Христова в Сокольниках, где служил задержанный за подготовку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) Никита Иванкович, вспомнили его как хорошо исполнявшего обязанности человека.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы.
«
"Я его помню хорошим милым человеком, исполняющим свои обязанности. Доброжелательный, милый молодой человек. Больше я ничего не могу сказать", - сообщил сотрудник храма по телефону об Иванковиче.
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РелигияРоссияУкраинаМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка покушения на митрополита Тихона
 
 
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