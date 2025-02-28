https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108779.html
ФСБ показала кадры задержания готовивших теракт против митрополита Тихона
ФСБ показала кадры задержания готовивших теракт против митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
ФСБ показала кадры задержания готовивших теракт против митрополита Тихона
ФСБ России показала кадры задержания граждан Украины и России, готовивших теракт против митрополита Тихона. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T08:50:00+03:00
2025-02-28T08:50:00+03:00
2025-02-28T09:39:00+03:00
религия
россия
украина
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
митрополит тихон (шевкунов)
безопасность
попытка покушения на митрополита тихона
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ФСБ России показала кадры задержания граждан Украины и России, готовивших теракт против митрополита Тихона.Кадры задержания приводит телеканал "Россия-24".Ранее спецслужба сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы.
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002106399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002108572_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_524906426f535eb9feab81417546b818.jpg
Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона
Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона
2025-02-28T08:50
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), митрополит тихон (шевкунов), безопасность, попытка покушения на митрополита тихона
Религия, Россия, Украина, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Митрополит Тихон (Шевкунов), Безопасность, Попытка покушения на митрополита Тихона
ФСБ показала кадры задержания готовивших теракт против митрополита Тихона
ФСБ показала задержание преступников, готовивших убийство митрополита Тихона