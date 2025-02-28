https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108779.html

ФСБ показала кадры задержания готовивших теракт против митрополита Тихона

ФСБ показала кадры задержания готовивших теракт против митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025

ФСБ показала кадры задержания готовивших теракт против митрополита Тихона

ФСБ России показала кадры задержания граждан Украины и России, готовивших теракт против митрополита Тихона. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T08:50:00+03:00

2025-02-28T08:50:00+03:00

2025-02-28T09:39:00+03:00

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россия

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москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

митрополит тихон (шевкунов)

безопасность

попытка покушения на митрополита тихона

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ФСБ России показала кадры задержания граждан Украины и России, готовивших теракт против митрополита Тихона.Кадры задержания приводит телеканал "Россия-24".Ранее спецслужба сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы.

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002106399.html

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украина

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2025

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона 2025-02-28T08:50 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), митрополит тихон (шевкунов), безопасность, попытка покушения на митрополита тихона