https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002107870.html

Киев планировал первое покушение на митрополита Тихона в январе

Киев планировал первое покушение на митрополита Тихона в январе - РИА Новости, 28.02.2025

Киев планировал первое покушение на митрополита Тихона в январе

Клирик Никита Иванкович, готовивший покушение на митрополита Тихона, признался, что первое покушение планировалось в начале января, видео приводит... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T08:37:00+03:00

2025-02-28T08:37:00+03:00

2025-02-28T10:19:00+03:00

религия

киев

митрополит тихон (шевкунов)

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попытка покушения на митрополита тихона

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Клирик Никита Иванкович, готовивший покушение на митрополита Тихона, признался, что первое покушение планировалось в начале января, видео приводит Telegram-канал "RT на русском".Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы."Была поставлена задача физического уничтожения и покушения на митрополита Крымского Тихона (Шевкунова), сотрудником которого является Попович Денис. Первое покушение планировалось в начале 2025 года, однако в связи с тем, что Денис был задержан, оно не было осуществлено. Поэтому покушение было запланировано на конец февраля 2025 года", - сказал Иванкович.Он добавил, что покушение было запланировано через приведение в действие самодельного взрывного устройства, которое было передано через сеть тайников

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Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона 2025-02-28T08:37 true PT0M51S

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Ольга Фомченкова

киев, митрополит тихон (шевкунов), украина, безопасность, фсб, попытка покушения на митрополита тихона