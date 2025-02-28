https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002107870.html
Киев планировал первое покушение на митрополита Тихона в январе
Киев планировал первое покушение на митрополита Тихона в январе - РИА Новости, 28.02.2025
Киев планировал первое покушение на митрополита Тихона в январе
Клирик Никита Иванкович, готовивший покушение на митрополита Тихона, признался, что первое покушение планировалось в начале января, видео приводит... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T08:37:00+03:00
2025-02-28T08:37:00+03:00
2025-02-28T10:19:00+03:00
религия
киев
митрополит тихон (шевкунов)
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безопасность
фсб
попытка покушения на митрополита тихона
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Клирик Никита Иванкович, готовивший покушение на митрополита Тихона, признался, что первое покушение планировалось в начале января, видео приводит Telegram-канал "RT на русском".Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы."Была поставлена задача физического уничтожения и покушения на митрополита Крымского Тихона (Шевкунова), сотрудником которого является Попович Денис. Первое покушение планировалось в начале 2025 года, однако в связи с тем, что Денис был задержан, оно не было осуществлено. Поэтому покушение было запланировано на конец февраля 2025 года", - сказал Иванкович.Он добавил, что покушение было запланировано через приведение в действие самодельного взрывного устройства, которое было передано через сеть тайников
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Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона
Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона
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киев, митрополит тихон (шевкунов), украина, безопасность, фсб, попытка покушения на митрополита тихона
Религия, Киев, Митрополит Тихон (Шевкунов), Украина, Безопасность, ФСБ, Попытка покушения на митрополита Тихона
Киев планировал первое покушение на митрополита Тихона в январе
Клирик Иванкович: первое покушение на митрополита Тихона планировали в январе