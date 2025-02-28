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Убийство митрополита Тихона готовили его помощник и клирик по заданию Киева - РИА Новости, 28.02.2025
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Религия
 
08:18 28.02.2025 (обновлено: 09:40 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002106399.html
Убийство митрополита Тихона готовили его помощник и клирик по заданию Киева
Убийство митрополита Тихона готовили его помощник и клирик по заданию Киева - РИА Новости, 28.02.2025
Убийство митрополита Тихона готовили его помощник и клирик по заданию Киева
Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T08:18:00+03:00
2025-02-28T09:40:00+03:00
религия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
митрополит тихон (шевкунов)
попытка покушения на митрополита тихона
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24".Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы."Впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона", - сказал Попович на видео.Как сообщил телеканал со ссылкой на оперативные данные, сообщником был клирик Никита Иванкович. В их телефонах следствие обнаружило более 70 украинских контактов, в том числе пресс-секретаря ВСУ Маргариты Ривчаченко.
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html
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Ольга Фомченкова
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона
Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, митрополит тихон (шевкунов), попытка покушения на митрополита тихона
Религия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Митрополит Тихон (Шевкунов), Попытка покушения на митрополита Тихона
Убийство митрополита Тихона готовили его помощник и клирик по заданию Киева

Теракт против митрополита Тихона готовили его помощник и клирик по заданию Киева

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМитрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24".
Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы.
"Впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона", - сказал Попович на видео.
Как сообщил телеканал со ссылкой на оперативные данные, сообщником был клирик Никита Иванкович. В их телефонах следствие обнаружило более 70 украинских контактов, в том числе пресс-секретаря ВСУ Маргариты Ривчаченко.
Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Помощник митрополита Тихона рассказал детали подготовки теракта против него
Вчера, 08:44
 
РелигияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьМитрополит Тихон (Шевкунов)Попытка покушения на митрополита Тихона
 
 
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