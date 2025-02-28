https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002106399.html

Убийство митрополита Тихона готовили его помощник и клирик по заданию Киева

Убийство митрополита Тихона готовили его помощник и клирик по заданию Киева - РИА Новости, 28.02.2025

Убийство митрополита Тихона готовили его помощник и клирик по заданию Киева

Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T08:18:00+03:00

2025-02-28T08:18:00+03:00

2025-02-28T09:40:00+03:00

религия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

митрополит тихон (шевкунов)

попытка покушения на митрополита тихона

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580162888_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_e3a17c4c96cfec59af542db5012c2aaa.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24".Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы."Впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона", - сказал Попович на видео.Как сообщил телеканал со ссылкой на оперативные данные, сообщником был клирик Никита Иванкович. В их телефонах следствие обнаружило более 70 украинских контактов, в том числе пресс-секретаря ВСУ Маргариты Ривчаченко.

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона 2025-02-28T08:18 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, митрополит тихон (шевкунов), попытка покушения на митрополита тихона