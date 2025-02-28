https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002106399.html
Убийство митрополита Тихона готовили его помощник и клирик по заданию Киева
Убийство митрополита Тихона готовили его помощник и клирик по заданию Киева - РИА Новости, 28.02.2025
Убийство митрополита Тихона готовили его помощник и клирик по заданию Киева
Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T08:18:00+03:00
2025-02-28T08:18:00+03:00
2025-02-28T09:40:00+03:00
религия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
митрополит тихон (шевкунов)
попытка покушения на митрополита тихона
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24".Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы."Впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона", - сказал Попович на видео.Как сообщил телеканал со ссылкой на оперативные данные, сообщником был клирик Никита Иванкович. В их телефонах следствие обнаружило более 70 украинских контактов, в том числе пресс-секретаря ВСУ Маргариты Ривчаченко.
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона
Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона
2025-02-28T08:18
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, митрополит тихон (шевкунов), попытка покушения на митрополита тихона
Религия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Митрополит Тихон (Шевкунов), Попытка покушения на митрополита Тихона
Убийство митрополита Тихона готовили его помощник и клирик по заданию Киева
Теракт против митрополита Тихона готовили его помощник и клирик по заданию Киева