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Миронов предложил создать Фонд восстановления Новороссии - РИА Новости, 28.02.2025
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13:53 28.02.2025 (обновлено: 13:59 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/mironov-2002204316.html
Миронов предложил создать Фонд восстановления Новороссии
Миронов предложил создать Фонд восстановления Новороссии - РИА Новости, 28.02.2025
Миронов предложил создать Фонд восстановления Новороссии
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил создать Фонд восстановления Новороссии за счет взносов западных компаний, которые хотят... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:53:00+03:00
2025-02-28T13:59:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил создать Фонд восстановления Новороссии за счет взносов западных компаний, которые хотят вернуться в Россию. "Возвращение западных компаний в РФ – вход через кассу! Предлагаю создать Фонд восстановления Новороссии, за счет взносов западного бизнеса, желающего вернуться в Россию", - сообщил он в своем Telegram-канале. По словам Миронова, западные компании прощупывают почву для возвращения. "Оно и понятно, ведь три года назад они сами лишили себя большого выгодного рынка и потеряли сотни миллиардов долларов. Благодарить за это бизнесмены должны правительства своих стран, которые в русофобском угаре хотели изолировать Россию и задушить ее санкциями. В итоге сделали хуже себе", - отметил лидер эсеров. По мнению депутата Госдумы, условия возможного возвращения компаний должны быть жестче, чем когда они покидали российский рынок. Он добавил, что руководства недружественных стран ответственны за конфликт на Украине, в том числе за разрушения в Донбассе. "Пусть теперь бизнесмены компенсируют этот ущерб через специальный Фонд восстановления Новороссии. Как говорится, повторный вход – через кассу! А убытки пусть возмещают у своих властей, которые финансировали войну", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20250222/aviakompanii-2000948677.html
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экономика, россия, украина, донбасс, сергей миронов, госдума рф
Экономика, Россия, Украина, Донбасс, Сергей Миронов, Госдума РФ
Миронов предложил создать Фонд восстановления Новороссии

Миронов предложил создать Фонд восстановления Новороссии за счет западных фирм

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил создать Фонд восстановления Новороссии за счет взносов западных компаний, которые хотят вернуться в Россию.
"Возвращение западных компаний в РФ – вход через кассу! Предлагаю создать Фонд восстановления Новороссии, за счет взносов западного бизнеса, желающего вернуться в Россию", - сообщил он в своем Telegram-канале.
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По словам Миронова, западные компании прощупывают почву для возвращения.
"Оно и понятно, ведь три года назад они сами лишили себя большого выгодного рынка и потеряли сотни миллиардов долларов. Благодарить за это бизнесмены должны правительства своих стран, которые в русофобском угаре хотели изолировать Россию и задушить ее санкциями. В итоге сделали хуже себе", - отметил лидер эсеров.
По мнению депутата Госдумы, условия возможного возвращения компаний должны быть жестче, чем когда они покидали российский рынок. Он добавил, что руководства недружественных стран ответственны за конфликт на Украине, в том числе за разрушения в Донбассе.
"Пусть теперь бизнесмены компенсируют этот ущерб через специальный Фонд восстановления Новороссии. Как говорится, повторный вход – через кассу! А убытки пусть возмещают у своих властей, которые финансировали войну", - заключил парламентарий.
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ЭкономикаРоссияУкраинаДонбассСергей МироновГосдума РФ
 
 
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