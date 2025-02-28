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Минюст США частично рассекретил документы по делу Эпстина - РИА Новости, 28.02.2025
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03:23 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/minjust-2002087860.html
Минюст США частично рассекретил документы по делу Эпстина
Минюст США частично рассекретил документы по делу Эпстина - РИА Новости, 28.02.2025
Минюст США частично рассекретил документы по делу Эпстина
Министерство юстиции США частично рассекретило документы по делу покойного американского финансиста и ключевого фигуранта уголовного скандала о торговле... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T03:23:00+03:00
2025-02-28T03:23:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министерство юстиции США частично рассекретило документы по делу покойного американского финансиста и ключевого фигуранта уголовного скандала о торговле несовершеннолетними Джеффри Эпстина, сообщает газета New York Post. Как уточняется, документы из досье получила группа консервативных блогеров, близких к президенту США Дональду Трампу. Источник, ознакомившийся с документами, сообщил изданию, что они охватывают более 100 страниц адресной книги Эпстина, включая список контактов без дальнейшего контекста. Он добавил, что их обнародование, скорее всего, станет "разочарованием" для людей, жаждущих новых сенсационных доказательств связей Эпстина с видными политическими и деловыми деятелями. Согласно источнику, в первоначальную публикацию, которая была собрана в папку как "первая фаза" досье Эпстина, не был включен список клиентов. "Мы все ждем бомб. Мы все ждем сочных материалов. И это не то, что находится в этой папке", - заявила одна из получателей документов подкастер Лиз Уилер в соцсети Х. Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания финансиста, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20240110/epstin-1920413012.html
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в мире, сша, манхэттен, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, США, Манхэттен, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
Минюст США частично рассекретил документы по делу Эпстина

NYP: xитатели рассекреченного досье Эпстина заявили, что в нем нет сенсаций

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министерство юстиции США частично рассекретило документы по делу покойного американского финансиста и ключевого фигуранта уголовного скандала о торговле несовершеннолетними Джеффри Эпстина, сообщает газета New York Post.
Как уточняется, документы из досье получила группа консервативных блогеров, близких к президенту США Дональду Трампу.
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Источник, ознакомившийся с документами, сообщил изданию, что они охватывают более 100 страниц адресной книги Эпстина, включая список контактов без дальнейшего контекста. Он добавил, что их обнародование, скорее всего, станет "разочарованием" для людей, жаждущих новых сенсационных доказательств связей Эпстина с видными политическими и деловыми деятелями.
Согласно источнику, в первоначальную публикацию, которая была собрана в папку как "первая фаза" досье Эпстина, не был включен список клиентов.
"Мы все ждем бомб. Мы все ждем сочных материалов. И это не то, что находится в этой папке", - заявила одна из получателей документов подкастер Лиз Уилер в соцсети Х.
Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания финансиста, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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